Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi, ý nghĩa. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Tại Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh, thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đã hăng hái thực hiện hiến máu tình nguyện.

Thầy Phan Thành Trung, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tặng giấy khen cho các em học sinh có thành tích cao, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Thầy giáo Phan Thành Trung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh bày tỏ: “Có được món quà không được gói bằng giấy, không được trao bằng lời nói, mà được gửi gắm bằng chính những yêu thương”.

Thầy Trần Văn Thịnh, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu) tặng giấy khen cho các em có thành tích cao, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cũng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, như tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng đối với giáo viên, học sinh.

Trước đó, Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu đã tổ chức thành công tốt đẹp chương trình ngoại khóa tiếng Anh “Fun with English” dành cho học sinh khối 7 và 8. Đây là hoạt động cụ thể, nhằm tạo cơ hội thực hành với các tình huống thực tế, sinh động, hấp dẫn, giúp các em học sinh xóa bỏ tâm lý rụt rè, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.

Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tặng hoa cho các giáo viên có thành tích xuất sắc, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Theo cô Trần Kim Thi, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, việc làm này không chỉ mang đến không gian trải nghiệm sinh động, mà còn đánh dấu bước tiến trong việc đổi mới phương pháp dạy học, gắn ngoại ngữ với tư duy sáng tạo và hội nhập.

Cô Trần Kim Thi, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu), trao tặng quà cho các em học sinh xuất sắc tham gia chương trình ngoại khóa. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Để hấp dẫn và làm “mềm mại” chương trình, trường tổ chức phần sân khấu âm nhạc và kịch nghệ được mở màn với các tiết mục nhảy và hát tiếng Anh sôi động như: HandClap, Lemon Tree; nhất là vở kịch tiếng Anh chuyển thể từ truyện dân gian “Cóc kiện trời” (The Toad Sues Heaven), giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe, nói, diễn đạt và tinh thần làm việc nhóm.

Ban Giám hiệu Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và học sinh tham gia chương trình ngoại khóa. (Ảnh Nhà trường cung cấp)

"Bên cạnh các sân chơi ngoại khóa bổ ích, việc mạnh dạn thí điểm dạy học môn Toán và Hóa học bằng tiếng Anh giúp học sinh tiếp cận các thuật ngữ khoa học chuẩn xác, rèn luyện tư duy logic bằng ngoại ngữ. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoạt động này càng thêm ý nghĩa khi gắn liền với nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy toàn diện của nhà trường…”, cô giáo Nguyễn Thị Kim Trang, giáo viên Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu) phối hợp Đồn Biên phòng Nhà Mát (phường Hiệp Thành) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng cho giáo viên, học sinh. (Ảnh Nhà trường cung cấp)

Cũng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu) phối hợp Đồn Biên phòng Nhà Mát (đóng quân tại vùng ven biển phường Hiệp Thành) tổ chức hoạt động ý nghĩa như: “Giao lưu văn nghệ - Gắn kết tình cảm quân dân” tại sân trường.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu) phối hợp Đồn Biên phòng Nhà Mát (phường Hiệp Thành) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng cho giáo viên, học sinh. (Ảnh Nhà trường cung cấp)

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát và cán bộ, giáo viên, các em học sinh Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa, tạo bầu không khí vui tươi, gần gũi, thể hiện tình cảm sâu sắc tình quân-dân…

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu) phối hợp Đồn Biên phòng Nhà Mát (phường Hiệp Thành) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng cho giáo viên, học sinh. (Ảnh Nhà trường cung cấp)

“Với các hoạt động cụ thể, sinh động, thiết thực và ý nghĩa đã góp phần giúp thầy cô và các em học sinh hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời giúp các em học sinh những kiến thức cơ bản về biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo; đặc biệt là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…”, Cô Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm chia sẻ.