Cà Mau: Nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đồng chí Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) trao Giấy khen và phần thưởng cho đơn vị đoạt giải Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”. (Ảnh: QUANG THÁI)

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng và của Hội.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030…

Với hình thức thi trực tuyến, hội thi tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần học tập, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn, đồng thời phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền của tổ chức Hội.

Hội thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và đông đảo người dân. Đáng chú ý, nhiều giáo viên, học sinh cũng tích cực tham gia, góp phần lan tỏa phong trào tìm hiểu nghị quyết trong cộng đồng.

Thông qua hội thi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội; đồng thời khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động học tập, nghiên cứu, đưa nghị quyết của Đảng và của Hội vào cuộc sống…

Ngoài ra, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 13 năm thành lập.

Được thành lập ngày 15/10/2013 với 9 thành viên ban đầu, đến nay, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau có 37 thành viên. Không chỉ là nơi để các nữ doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, câu lạc bộ còn là cầu nối để hội viên chung tay thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng…

Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu dự và phát biểu ý kiến tại buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: QUANG THÁI)

Thời gian tới, Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường gắn kết hội viên, mở rộng kết nối với các nữ doanh nhân, vận động thêm nguồn lực để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tại Vĩnh Hậu, một xã vùng ven biển, nơi có đông đồng bào Khmer thuộc tỉnh Cà Mau, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”, với tổng số 16 đội trong tổng số 17 ấp của xã tham gia. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu tham dự Hội thi.

Các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu tặng Giấy khen và phần thưởng các đơn vị đoạt giải Hội thi với chủ đề "Bữa cơm gia đình". (Ảnh: ĐẶNG THẾ VĨNH)

Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức. (Ảnh: QUANG THÁI)

Theo đồng chí Hàng Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hậu, đây là lần đầu tiên sau hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Vĩnh Hậu tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực, có nhiều ý nghĩa, nhất là trong thời đại công nghệ hóa, số hóa hiện nay…