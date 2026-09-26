Cà Mau: Nhà Công tử Bạc Liêu lưu giữ vẻ đẹp dinh thự kiến trúc phương Tây

Nằm trên đường Điện Biên Phủ, bên dòng sông Bạc Liêu, Nhà Công tử Bạc Liêu từ lâu đã trở thành một trong những công trình kiến trúc quen thuộc của vùng đất này. Ngôi nhà gắn với gia đình ông Trần Trinh Trạch, một điền chủ giàu có ở Nam Bộ vào đầu thế kỷ XX, đồng thời là thân sinh của ông Trần Trinh Huy – nhân vật được nhiều người biết đến với danh xưng Công tử Bạc Liêu. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, công trình hiện thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Ngôi nhà được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, nổi bật với phong cách kiến trúc phương Tây. Công trình gồm một tầng trệt, một tầng lầu, không gian rộng rãi với hệ thống cửa cao, các mảng tường sáng màu, ban công và những đường nét trang trí thanh thoát. Trải qua hơn một thế kỷ, diện mạo của ngôi nhà vẫn tạo ấn tượng bởi vẻ cổ kính nhưng sang trọng, gợi lại một giai đoạn giao thoa văn hóa, kiến trúc khá rõ nét tại các đô thị Nam Bộ.

Nhà Công tử Bạc Liêu với kiến trúc phương Tây đặc trưng, công trình hơn một thế kỷ tuổi hiện thuộc phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Không chỉ hấp dẫn bởi kiến trúc, Nhà Công tử Bạc Liêu còn gắn liền với những câu chuyện về Trần Trinh Huy. Sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế nổi bật thời bấy giờ, ông được biết đến qua nhiều giai thoại về lối sống hào hoa và việc sớm tiếp cận những phương tiện, tiện nghi hiện đại. Theo thời gian, những câu chuyện về Công tử Bạc Liêu trở thành một phần ký ức dân gian, góp phần tạo nên nét riêng cho vùng đất Bạc Liêu.

Ngày nay, trong khuôn viên điểm tham quan, một số không gian được bố trí để tái hiện hình ảnh Công tử Bạc Liêu cùng những phương tiện gợi nhớ cuộc sống của giới thượng lưu Nam Bộ một thời. Hình tượng nhân vật bên chiếc ô tô cổ là một trong những điểm được nhiều du khách dừng chân tìm hiểu, chụp ảnh lưu niệm.

Không gian tái hiện hình ảnh Công tử Bạc Liêu bên chiếc ô tô cổ, tạo điểm nhấn cho khách tham quan và tìm hiểu những câu chuyện gắn với nhân vật nổi tiếng đất Bạc Liêu.

Bước vào bên trong ngôi nhà, du khách có thể cảm nhận rõ hơn không gian sinh hoạt của một gia đình giàu có ở Nam Bộ trong những thập niên đầu thế kỷ XX. Những căn phòng với trần cao, cửa rộng, nền lát hoa văn cùng cách bố trí nội thất mang lại nét cổ điển đặc trưng. Một số đồ dùng, vật dụng và hình ảnh được trưng bày góp phần giúp người xem hình dung về đời sống của chủ nhân ngôi nhà trong bối cảnh xã hội đương thời.

Mỗi gian phòng không chỉ là một phần của công trình kiến trúc mà còn chứa đựng những câu chuyện về một gia đình từng có ảnh hưởng về kinh tế tại địa phương. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc, hiện vật và các câu chuyện được lưu truyền đã khiến ngôi nhà trở thành điểm đến có sức hấp dẫn đối với nhiều đoàn khách.

Du khách tham quan không gian bên trong Nhà Công tử Bạc Liêu, nơi lưu giữ và giới thiệu nhiều vật dụng, hình ảnh gợi lại đời sống của gia đình ông Trần Trinh Trạch.

Trong các không gian trưng bày, hình tượng Trần Trinh Huy được tái hiện cùng nhiều vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt của thời kỳ trước. Những chiếc máy hát, đèn trang trí, đồ dùng và các hiện vật khác tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa gợi sự tò mò về cuộc sống của một nhân vật đã đi vào nhiều giai thoại của Nam Bộ.

Nếu những câu chuyện dân gian thường nhắc đến Công tử Bạc Liêu qua sự giàu có và phong cách sống khác biệt, thì khi tham quan ngôi nhà, du khách có thêm điều kiện tiếp cận nhân vật trong một không gian cụ thể hơn. Những đồ vật, hình ảnh và cách tái hiện tại đây góp phần kết nối câu chuyện của một con người với bối cảnh kinh tế, văn hóa và xã hội của vùng đất Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Không gian tái hiện ông Trần Trinh Huy cùng các vật dụng, hiện vật gợi lại đời sống của Công tử Bạc Liêu một thời.

Một điểm nhấn khác trong khuôn viên là mô hình máy bay cổ được trưng bày ngoài trời. Hình ảnh chiếc máy bay gắn với những câu chuyện được lưu truyền về Công tử Bạc Liêu và thời kỳ mà phương tiện hàng không còn hết sức mới mẻ đối với người dân. Cùng với ô tô và những vật dụng hiện đại được giới thiệu tại điểm tham quan, mô hình này góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách.

Không chỉ dừng lại ở những giai thoại về một nhân vật nổi tiếng, giá trị đáng chú ý của Nhà Công tử Bạc Liêu còn nằm ở kiến trúc và khả năng phản ánh một lát cắt đời sống xã hội Nam Bộ trong quá khứ. Ngôi nhà cho thấy dấu ấn của quá trình tiếp nhận kiến trúc, vật dụng và lối sống phương Tây trong một bộ phận cư dân khá giả tại vùng đất phương Nam những thập niên đầu thế kỷ XX.

Mô hình máy bay cổ trong khuôn viên Nhà Công tử Bạc Liêu, một điểm tham quan gợi nhắc những giai thoại gắn với cuộc sống của Công tử Bạc Liêu.

Với những giá trị về kiến trúc và lịch sử, công trình đã được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh với tên gọi Nhà cổ số 15. Việc gìn giữ công trình góp phần bảo tồn một dấu tích kiến trúc đặc trưng, đồng thời tạo không gian để người dân và du khách tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành, phát triển của đô thị Bạc Liêu.

Hơn 100 năm kể từ khi được xây dựng, Nhà Công tử Bạc Liêu vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị như một chứng nhân của thời gian. Những ô cửa xanh, bức tường cổ, không gian nội thất cùng các hiện vật và câu chuyện được lưu giữ đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho công trình.

Ngày nay, đến Nhà Công tử Bạc Liêu, du khách không chỉ tìm hiểu những giai thoại về Trần Trinh Huy mà còn có cơ hội nhìn lại một phần diện mạo đời sống, kiến trúc và văn hóa Nam Bộ trong những năm đầu thế kỷ XX. Việc bảo tồn, khai thác hợp lý giá trị của ngôi nhà cũng góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, đưa những câu chuyện của vùng đất Bạc Liêu tiếp tục được gìn giữ và giới thiệu đến các thế hệ sau.