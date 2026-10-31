Cà Mau nghiên cứu lấn biển, hướng đến Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia

Cùng chủ trì có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Nghiên cứu lấn biển khoảng 330.000 ha

Tại cuộc họp, UBND tỉnh thông tin, Bộ Chính trị đã có chủ trương quy hoạch cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh.

Việc quy hoạch khu lấn biển là cơ sở để hình thành Khu phát triển kinh tế biển tổng hợp tỉnh Cà Mau, đầu tư xây dựng tổ hợp đa ngành, đa chức năng, hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Định hướng này nhằm tái cấu trúc không gian phát triển đô thị và kinh tế, mở rộng không gian về phía biển, tạo quỹ đất phục vụ phát triển dài hạn; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, logistics và năng lượng tái tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử báo cáo phương án và phạm vi khảo sát, nghiên cứu lấn biển tại Cà Mau.

Dự kiến phạm vi khảo sát, nghiên cứu khoảng 330.000 ha, nhằm đánh giá khả năng, điều kiện lấn biển, phục vụ lập quy hoạch và triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với các khu vực liên quan về không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hệ sinh thái ven biển.

Giám đốc Sở Xây dựng Mã Minh Tâm thảo luận, làm rõ các vấn đề pháp lý và phương án quy hoạch khu lấn biển tỉnh Cà Mau.

Để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép áp dụng cơ chế thí điểm có kiểm soát trong lập quy hoạch khu lấn biển, huy động nguồn lực và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, chấp thuận chủ trương khảo sát, đánh giá các điều kiện tổ chức lấn biển và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau để triển khai các dự án.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau. Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung đề xuất trình Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng và có tính thuyết phục.

Việc nghiên cứu lấn biển phải bám sát định hướng mở rộng không gian phát triển, tạo lập dư địa mới, đồng thời bảo đảm tính khả thi, hài hoà giữa phát triển kinh tế biển bền vững với yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Với lợi thế đường bờ biển dài, Cà Mau nghiên cứu mở rộng không gian phát triển thông qua định hướng lấn biển. (Ảnh tư liệu)

Hướng đến Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia

Cũng trong chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả làm việc với các bộ, ngành Trung ương về một số dự án, đề án công nghiệp, năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện báo cáo các dự án, đề án phát triển công nghiệp và năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, Bộ Công Thương thống nhất định hướng nghiên cứu hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tại Cà Mau.

Tỉnh đang đề xuất triển khai các dự án gồm: tổ hợp lọc hoá dầu Cà Mau, kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Cà Mau, kho cảng LNG và kho LPG.

Đến nay, các đề xuất của tỉnh đã được Chính phủ, Bộ Công Thương quan tâm, thống nhất về định hướng nghiên cứu. Tỉnh cũng chủ động chuẩn bị nội dung, đề xuất quy hoạch, tiếp xúc nhà đầu tư, đăng ký làm việc với Bộ Công Thương và xây dựng đề cương Đề án Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tại Cà Mau.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện thảo luận về định hướng phát triển công nghiệp và năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương sớm bố trí làm việc, hướng dẫn xác định phạm vi, nội dung, cơ quan chủ trì và lộ trình xây dựng đề án; đồng thời hướng dẫn thủ tục cập nhật các dự án vào quy hoạch, trong đó có dự án lọc hoá dầu và kho dự trữ xăng dầu, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Chỉ đạo nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu UBND tỉnh và Sở Công Thương khẩn trương nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các đề án, dự án để trình Bộ Công Thương và Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Các dự án điện gió ven biển phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo, tạo nền tảng phát triển Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tại Cà Mau. (Ảnh tư liệu)

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, hồ sơ phải bám sát thực tiễn, xác định cụ thể mục tiêu, quy mô từng dự án thành phần; địa điểm thực hiện, diện tích sử dụng đất, hiện trạng khu vực quy hoạch, định hướng quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có và phương án đầu tư gắn với tiến độ thực hiện cụ thể.

Đối với Đề án Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tại Cà Mau, cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ lộ trình theo từng giai đoạn, vị trí, quy mô công suất, bảo đảm phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch năng lượng quốc gia./.