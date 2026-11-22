Không gian văn hóa miền Tây Nam Bộ được tái hiện sinh động trên sân khấu, tại Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ, có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương...

Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Cà Mau cùng các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động có ý nghĩa cả về văn hóa và kinh tế để chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Nghề nuôi tôm là một phần trong văn hóa sông nước, rừng và biển của cư dân vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc. Các mô hình tôm-rừng, tôm-lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II. (Ảnh: TTXVN)

Ngành tôm Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng với diện tích vùng nuôi khoảng 418.000ha, chiếm 55% diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước. Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi tôm làm mục tiêu; tổ chức lại không gian sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất. Tỉnh phải tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết những bài toán lớn của ngành tôm, nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng,…

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và làm việc về tình hình triển khai, tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm tại Cà Mau. Trên địa bàn, Bộ Quốc phòng đang triển khai thi công xây dựng 6 công trình hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi; đường giao thông ra đảo Hòn Khoai; cảng lưỡng dụng Hòn Khoai; sân bay Thổ Chu,...