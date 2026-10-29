Cà Mau nâng chất, phát triển bền vững nghề muối di sản

Các sản phẩm muối Cà Mau đạt chứng nhận OCOP và có chỉ dẫn địa lý được trưng bày, quảng bá rộng rãi tại các sự kiện xúc tiến thương mại. (ảnh HỮU TÙNG).

Nghề làm muối tại Cà Mau sở hữu bề dày lịch sử hơn 100 năm, gắn liền với sinh kế của bao thế hệ diêm dân vùng ven biển. Năm 2013, sản phẩm “Muối ăn Bạc Liêu” được cấp Chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vô thời hạn trên toàn quốc, và đến năm 2020, nghề làm muối tại đây chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện nay, diện tích sản xuất muối của tỉnh Cà Mau đạt khoảng 1.588ha, trong đó mô hình sản xuất trải bạt chiếm 238ha. Nhờ áp dụng kỹ thuật mới, sản lượng thu hoạch năm 2025 vừa qua đạt hơn 57.000 tấn.

Dù đối mặt nhiều vất vả, diêm dân vùng ven biển Cà Mau vẫn quyết tâm bám biển, gìn giữ và phát huy Nghề làm muối - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (ảnh HỮU TÙNG).

Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh đã Cà Mau tích cực hỗ trợ diêm dân đầu tư máy móc, thiết bị, hoàn thiện quy trình sản xuất muối sạch và xây dựng các mô hình cải tiến giúp gia tăng năng suất.

Song song đó, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm muối tại các hội chợ, triển lãm, sự kiện kinh tế-du lịch cũng như trên nền tảng số được đẩy mạnh. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đã góp phần khẳng định vị thế và nâng cao giá trị thương hiệu muối địa phương.

Diêm dân Cà Mau thu hoạch muối trên mô hình trải bạt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hạt muối và gia tăng thu nhập. (ảnh HỮU TÙNG).

Theo Kế hoạch “Phát triển ngành muối trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 – 2030”, Cà Mau phấn đấu duy trì diện tích sản xuất ổn định khoảng 1.600ha, nâng tổng sản lượng lên 76.000 tấn/năm vào cuối kỳ.

Trong đó, diện tích muối trải bạt dự kiến đạt 320ha, giúp lợi nhuận bình quân mỗi ha tăng tối thiểu 30%. Đồng thời, 100% diện tích sản xuất truyền thống sẽ được cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng đồng bộ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ muối qua chế biến đạt hơn 30% tổng sản lượng, phấn đấu 50% hộ diêm dân tham gia vào hợp tác xã hoặc chuỗi liên kết sản xuất với doanh nghiệp.

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, Cà Mau tập trung củng cố hạ tầng vùng sản xuất tập trung, phát triển thêm các sản phẩm muối đạt chứng nhận OCOP, đồng thời hỗ trợ nguồn vốn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ chế biến, sấy, đóng gói hiện đại nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Song hành đó là khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Muối ăn Bạc Liêu” và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề làm muối ở Bạc Liêu”, cũng là đòn bẩy quan trọng giúp diêm dân Cà Mau nâng cao thu nhập và yên tâm gắn bó với nghề truyền thống.