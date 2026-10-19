Cà Mau nâng cao vai trò phụ nữ, nông dân Khmer trong sản xuất lúa – tôm

Sáng ngày 19/10, tại xã Hồng Dân (Cà Mau), Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI), Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức tập huấn về quản lý dinh dưỡng chính xác, lấy nông dân làm trung tâm, chú trọng phát huy vai trò của phụ nữ và nông dân Khmer.

Người dân tham gia thảo luận tại chương trình tập huấn.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Tại buổi tập huấn, nông dân Hợp tác xã Hòa Phát và Hợp tác xã 14/10 được chia thành các nhóm theo giới tính và dân tộc để trao đổi về kinh nghiệm sản xuất, khả năng tiếp cận thông tin kỹ thuật cũng như tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến canh tác lúa - tôm để ban tổ chức ghi nhận những nhu cầu, khó khăn khác nhau của từng nhóm…

Nội dung tập huấn tập trung vào quản lý dinh dưỡng chính xác trong canh tác lúa - tôm, với nguyên tắc sử dụng phân bón đúng loại, đúng lượng, đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng phương pháp. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, các bên cũng trao đổi về chi phí sản xuất, nguồn lực lao động, khả năng tiếp cận vật tư và những rào cản khiến nông dân chưa mạnh dạn áp dụng phương pháp mới.

Theo ban tổ chức, việc chuyển giao kỹ thuật cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sản xuất, bảo đảm thông tin đến được với những người trực tiếp canh tác và tham gia quyết định sản xuất.

Các ý kiến thu nhận tại Cà Mau sẽ được IRRI, CIP và các đối tác sử dụng để hoàn thiện nội dung tập huấn, phương thức truyền tải thông tin và hỗ trợ nông dân trong quá trình nhân rộng quản lý dinh dưỡng chính xác.

Đặc biệt, thông qua hoạt động nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ, nông dân Khmer trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nâng cao hiệu quả canh tác lúa – tôm và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại địa phương.