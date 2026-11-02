Cà Mau nâng cao tư duy, năng lực số cho cán bộ chủ chốt

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai giảng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chương trình bồi dưỡng được thiết kế gồm 11 chuyên đề chuyên sâu. Trong đó có các chuyên đề thuộc lĩnh vực Trung ương do báo cáo viên Trung ương truyền đạt; những nội dung gắn với thực tiễn địa phương do các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp củng cố nền tảng lý luận, bổ sung tri thức hiện đại và nâng cao kỹ năng xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia học tập của hơn 100 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đây cũng chính là tiền đề quan trọng giúp các đồng chí lãnh đạo tại Cà Mau vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cho các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Nhân chuyến công tác và đến dự lễ khai giảng tại Cà Mau, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi AI trong xây dựng chính quyền số, quản trị địa phương, hoạch định và điều hành chính sách công” cho hơn 100 học viên tại Cà Mau.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Để khóa bồi dưỡng đạt được những kỳ vọng như mong đợi, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị các học viên chủ động sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, tham gia đầy đủ, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề, đồng thời tích cực nghiên cứu, trao đổi và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn.

Học viên lớp bồi dưỡng là người đứng đầu các sở, ngành tỉnh và cấp ủy các xã đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, trong suốt quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, mỗi học viên cần phát huy cao độ tinh thần gương mẫu, tích cực cập nhật tri thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và nhận thức rõ trách nhiệm trên từng cương vị công tác được giao.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cán bộ chủ chốt sắp xếp công việc hợp lý, tham gia đầy đủ, nghiêm túc trong suốt quá trình học tập. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với các nội dung do báo cáo viên Trung ương truyền đạt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở rộng mời thêm các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng tham dự để tăng cường tiếp thu, trao đổi và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn địa phương.

Các học viên được yêu cầu phát huy cao độ tinh thần gương mẫu, tích cực nghiên cứu, trao đổi và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình học tập. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đồng chí cũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp các báo cáo viên Trung ương, bảo đảm chương trình lớp học hoàn thành trong tuần tới theo đúng kế hoạch.

Việc hoàn thành sớm khóa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành tập trung dồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV trong bối cảnh khối lượng công việc thời điểm cuối năm còn khá lớn và còn nhiều áp lực.