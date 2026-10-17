Cà Mau nâng cao chất lượng thu hút vốn FDI

Đa dạng lĩnh vực đầu tư

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết, toàn tỉnh hiện có 31 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 4.851 triệu USD, tương đương hơn 113.500 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án trong Khu kinh tế có tổng vốn đăng ký 96,11 triệu USD; 27 dự án ngoài Khu kinh tế có tổng vốn đăng ký khoảng 4.755 triệu USD.

Các dự án FDI hiện diện ở nhiều lĩnh vực, từ năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo đến nông nghiệp, thuỷ sản, thương mại và dịch vụ. Trong đó, lĩnh vực năng lượng có 3 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 4.576 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo có 8 dự án, vốn khoảng 112 triệu USD; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có 11 dự án, vốn khoảng 84 triệu USD.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh thu hút 2 dự án FDI cấp mới, tổng vốn đăng ký 1,238 triệu USD, tương đương khoảng 31,2 tỷ đồng, gồm dự án Khu vui chơi trẻ em Tiny Molly Fantasy & Kid’s tại Sense City Cà Mau, vốn 45.000 USD và dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Bạc Liêu của Công ty TNHH Vật Liệu mới Da Dong Wu Việt Nam, vốn 1,193 triệu USD (được chuyển đổi từ dự án đầu tư trong nước sang dự án FDI).

Quy trình xét nghiệm, chăm sóc tảo làm thức ăn cho tôm tại Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc Liêu.

Các nhà đầu tư đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ và Kenya. Trong đó, Singapore dẫn đầu về vốn đăng ký với khoảng 4 tỷ USD, tiếp đến là Thái Lan khoảng 593 triệu USD, Nhật Bản khoảng 119 triệu USD và Úc khoảng 52,89 triệu USD.

Nguồn vốn FDI bổ sung nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh, đa dạng hoá hoạt động kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ và phương thức quản lý mới.

Đáng chú ý, các dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ còn góp phần mở rộng kênh phân phối, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị GO! Bạc Liêu, một trong những dự án FDI trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tại Cà Mau.

Siêu thị GO! Bạc Liêu là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực thương mại, với vốn đăng ký 5 triệu USD, diện tích khoảng 5.636 m², hoạt động kinh doanh siêu thị, chế biến, đóng gói thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Ông Huỳnh Phú Toàn, Giám đốc Siêu thị GO! Bạc Liêu, cho biết, trong năm nay, hoạt động của siêu thị ghi nhận tăng trưởng tích cực so với năm trước. Hiện đơn vị hợp tác với hơn 10 doanh nghiệp trong tỉnh, kinh doanh trên 50 mã hàng, gồm rau, củ, quả, thịt, cá và các sản phẩm OCOP. Siêu thị cũng tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương, phục vụ trên 6.000 lượt khách mỗi ngày.

Trong 10 tháng năm 2026, hoạt động của Siêu thị GO! Bạc Liêu

ghi nhận tăng trưởng tích cực so với năm trước.

Ưu tiên dự án có giá trị gia tăng cao

Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh quan tâm mời gọi các dự án điện gió, điện mặt trời và hạ tầng truyền tải điện, tiêu biểu như Nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 2, giai đoạn 3, các dự án điện gió khu vực Xã Phan Ngọc Hiển và Nhà máy điện mặt trời Ngọc Hiển.

Đối với nông nghiệp, thuỷ sản, tỉnh ưu tiên các dự án nuôi tôm công nghệ cao, sản xuất tôm giống và ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại, gắn với định hướng phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Thời gian tới, Cà Mau tiếp tục thu hút FDI theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án phù hợp quy hoạch, có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực trọng tâm gồm năng lượng, công nghiệp và hạ tầng khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Cà Mau; nông nghiệp, thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao; du lịch, thương mại, dịch vụ; giao thông, môi trường, y tế và giáo dục.

Một dự án hoạt động hiệu quả thời gian qua là dự án sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản của Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc Liêu, nhà đầu tư đến từ Úc, có vốn đăng ký 2,3 triệu USD. Dự án có quy mô sản xuất 3 tỷ con tôm sú giống và 100 triệu cua giống mỗi năm, bổ sung nguồn cung con giống phục vụ nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh.

Kỹ sư kiểm tra hệ thống xử lý nước phục vụ nuôi tôm công nghiệp tại Công ty Cổ phần Việt - Úc Bạc Liêu.

Trong lĩnh vực chế biến, Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản C.P Cà Mau tại Khu công nghiệp Khánh An có tổng mức đầu tư 75 triệu USD, công suất thiết kế 124.800 tấn thức ăn tôm và cá mỗi năm. Dự án của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, nhà đầu tư đến từ Thái Lan, góp phần đáp ứng nhu cầu thức ăn phục vụ ngành thuỷ sản.

Song song đó, tỉnh chú trọng thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các phân khu chức năng của Khu kinh tế Cà Mau, tạo điều kiện về mặt bằng và hạ tầng để tiếp nhận các dự án sản xuất, chế biến quy mô lớn.

Theo Danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1792/QĐ-UBND, có 96 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực, từ năng lượng, nhà ở, khu đô thị, du lịch đến giao thông, môi trường, thương mại, nông nghiệp, thuỷ sản và hạ tầng công nghiệp.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mục tiêu không chỉ gia tăng số lượng dự án và vốn đăng ký, mà còn nâng cao hiệu quả triển khai, tạo việc làm, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp địa phương và phát huy lợi thế kinh tế của tỉnh./.