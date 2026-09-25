Cà Mau: Mưa lớn, lốc xoáy kéo dài gây thiệt hại diện rộng

Nhiều diện tích lúa hè thu của nông dân tỉnh Cà Mau đang chìm sâu trong nước dù gần đến vụ thu hoạch.

Thống kê sơ bộ từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho biết, đợt mưa lớn kéo dài kèm dông lốc, lốc xoáy từ ngày 19 đến 25/9 đã tác động trực tiếp đến địa bàn 12 xã gồm: Đất Mũi, Đá Bạc, Khánh Lâm, Tân Lộc, Đất Mới, Khánh Hưng, Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Trần Phán, Sông Đốc, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Tình hình mưa lớn đã gây ngập úng 4.284 ha lúa, trong đó có 119,9 ha đã bị thiệt hại. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Mưa dông và lốc xoáy đã khiến 4 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng; trong đó, có 3 căn sập hoàn toàn và 1 căn bị tốc mái, hư hỏng nặng; đồng thời, làm 75 hộ dân bị ngập nhà cửa. Về hạ tầng giao thông và thủy lợi, khoảng 19.500 m đường giao thông, đê bao bị ngập sâu trong nước, 50 m bờ sông và đê sông bị sạt lở.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thủy sản, mưa lớn gây ngập úng 4.284 ha lúa; trong đó, có 119,9 ha đã bị thiệt hại; 157,2 ha rau màu bị ngập với 30,71 ha thiệt hại. Ngoài ra, thiên tai đợt này còn ảnh hưởng đến 22,82 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 5,6 ha cây trồng lâu năm và khiến 400 con gia cầm (gà) bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại tài sản do các địa phương ghi nhận sơ bộ trong đợt thiên tai này ước khoảng 78 triệu đồng.

Đợt mưa dông vừa qua tiếp tục gia tăng mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau kể từ đầu năm 2026. Báo cáo tổng hợp của cơ quan chức năng cho thấy, từ đầu năm đến ngày 25/9, các đợt thiên tai diễn biến phức tạp trên địa bàn đã làm 2 người tử vong do sét đánh và 9 người bị thương do mưa lớn, dông lốc.

Mưa dông kéo dài gây ngập làm ảnh hưởng lớn đến sống, sinh hoạt của người dân tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh ghi nhận 100 vụ lốc xoáy, làm 533 căn nhà bị ảnh hưởng (gồm 95 căn sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, 438 căn bị tốc mái, hư hỏng nhẹ); 1 tàu cá bị chìm; 41 trụ điện và 76 cây xanh bị ngã đổ, hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản do lốc xoáy gây ra hơn 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở đất ven sông, ven biển xảy ra 97 vụ với tổng chiều dài 2.643 m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 86 căn nhà, hư hỏng 66 tấn muối và hạ tầng Trạm Kiểm soát Biên phòng, ước tính thiệt hại khoảng 10,93 tỷ đồng.

Các đợt thiên tai khác diễn ra từ đầu năm cũng gây thiệt hại 1.526 ha diện tích sản xuất muối và 47 ha nuôi Artemia, với tổng giá trị khoảng 14,45 tỷ đồng. Ngoài ra, 7 đợt triều cường dâng cao đã làm ngập khoảng 21.290 m đường giao thông, 4.284 ha lúa, 22,82 ha nuôi trồng thủy sản, 188,7 ha rau màu, 5,6 ha cây lâu năm và tràn vào nhà của 75 hộ dân.

Tổng hợp chung toàn tỉnh, tổng giá trị thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra từ đầu năm đến ngày 25/9 ước khoảng 31,65 tỷ đồng.

Mưa dông kéo dài đã làm khoảng 19.500 m đường giao thông, đê bao bị ngập sâu trong nước, 50 m bờ sông và đê sông bị sạt lở.

Ông Trương Văn Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau (Phó Chánh Văn phòng Phòng, chống thiên tai) cho biết, nhằm ứng phó với diễn biến thiên tai, chính quyền các xã bị ảnh hưởng đã chủ động huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và lực lượng xung kích tại các ấp khẩn trương xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân. Các lực lượng tập trung giúp dọn dẹp, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn và gia cố tạm thời các điểm sạt lở ven sông, đê bao.

“Chính quyền các địa phương triển khai vận hành tối đa hệ thống cống, trạm bơm tiêu úng nhằm hạ thấp mực nước nội đồng; tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tôn cao bờ ao nuôi thủy sản, khơi thông các luồng chảy và tập trung thu hoạch sớm đối với những diện tích lúa đã chín nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại”, ông Phương thông tin.

Liên quan đến tình hình trên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, trong đợt mưa lớn vừa qua, lượng mưa đo được phổ biến từ 80 đến 130 mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt trên 150 mm.

Từ sau ngày 24/9, lượng mưa đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 1 đến 2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc và phía Tây của tỉnh. Sau thời gian này, mưa dự báo sẽ giảm nhanh, thời tiết trên địa bàn tỉnh từng bước ổn định trở lại.