Cà Mau: Mưa lớn kết hợp với triều cường, nhiều nơi ngập sâu
Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, từ sáng 29-11 đã có mưa lớn trên diện rộng và sau đó giảm dần. Mưa kết hợp với triều cường làm nhiều vùng trũng, thấp, ven sông, rạch bị ngập, khiến cho việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Nhiều tuyến đường thuộc phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm… bị ngập nặng, khiến cho nhiều phương tiện bị chết máy.
Theo Đài Khí tượng Thuỷ Văn tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày tới, mực nước trên các sông, kênh, rạch vùng ven biển phổ biến xuống dần; trong nội đồng biến đổi chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao. Đỉnh triều cao nhất tại các trạm dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3 từ khoảng 0,09m-0,45m.
Trước tình hình trên, Đài Khí tượng Thuỷ Văn tỉnh Cà Mau cảnh báo ngập lụt có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sạt lở, sụt lún đất ở ven biển, ven sông, vùng xung yếu, nơi có nền địa chất yếu.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-mau-mua-lon-ket-hop-voi-trieu-cuong-nhieu-noi-ngap-sau-post884284.html