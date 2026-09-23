Cà Mau: Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập sâu, bộ đội hỗ trợ người dân di chuyển

Ghi nhận từ khoảng 6h - 12h ngày 23/9, mưa lớn kéo dài diện rộng kết hợp cùng các đợt triều cường dâng cao đã làm nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm khu vực nội ô thuộc các phường như: Lý Văn Lâm, An Xuyên, Tân Thành, tỉnh Cà Mau bị ngập sâu.

Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) bị ngập rất sâu, khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Phụ huynh chật vật để đưa rước con đến trường trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, nhất là khu vực các ngã ba nối vào Khu dân cư Nhựt Hồng - Sao Mai (khóm Bà Điều).

Tình trạng tương tự được ghi nhận trên một số tuyến đường như: Trần Văn Thời, Lê Hồng Phong, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo... khiến các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn.

Tình trạng ngập nước trên đường Trần Văn Thời (phường Tân Thành) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân và tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng hạ tầng đô thị.

Đến trưa 23/9, khi học sinh tan học, lượng phương tiện trên nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu.

Chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau xuống đường hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường bị ngập trên tuyến đường Trần Văn Thời khi xe bị chết máy. Đến khoảng 17h, trời vẫn còn mưa ở nhiều khu vực.

Ông Lê Văn Bông (người dân phường Tân Thành) cho biết: "Trong nhiều ngày qua khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn liên tục, làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu như: Phan Ngọc Hiển, đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Tường, Nguyễn Thị Minh Khai… có nơi ngập hơn 40cm".

Theo ghi nhận từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, tổng lượng mưa đo được trong 24 giờ qua tại nhiều trạm ở mức rất cao. Cụ thể, trạm Lương Thế Trân đạt 188,2mm, Khánh Tiến 141,6mm, Tân Tiến 132,4mm, Đầm Dơi 109,4mm và Tạ An Khương Đông 106,4mm…

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết, trong sáng 23/9 qua theo dõi ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên vùng biển tỉnh Cà Mau đang có xu hướng phát triển thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Đáng chú ý, dù lượng mưa dự báo sẽ giảm từ ngày 25/9, nhưng Cà Mau sẽ phải đối mặt với đợt triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch diễn ra từ ngày 27/9 - 3/10/2026. Dự báo biên độ triều đạt từ 3,0 - 3,6m với tốc độ dòng chảy mạnh, nâng mức rủi ro thiên tai do ngập lụt lên Cấp độ 2.

Nguy cơ ngập úng diện rộng tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông, ven biển và ngoài đê bao là rất lớn, đồng thời gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần chủ động chọn tuyến đường di chuyển phù hợp, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi vào các đoạn nước ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Video: Mưa lớn kèm triều cường dâng cao gây ngập sâu ở Cà Mau.