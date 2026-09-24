Cà Mau: Một xã ven biển luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào Khmer

Đại diện lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hậu và Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Hậu) tại buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và tặng gạo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Vĩnh Thạnh, chiều 24/9/2026. (Ảnh CTV)

Hơn một năm qua, kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu luôn quan tâm hỗ trợ bà con Khmer, giúp đồng bào vươn lên trong thời kỳ phát triển mới.

Ông Trần Nghiệp Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hậu cho biết: Vĩnh Hậu là xã vùng ven biển, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các xã trước đây gồm: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu. Toàn xã hiện có diện tích hơn 105.94km², dân số 17.948 người; kinh tế khá đa dạng với thế mạnh chính là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; xây dựng các dự án điện gió trên đất liền và ngoài khơi; làm muối và trồng rừng phòng hộ ven biển...

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các đoàn thể xã Vĩnh Hậu tại lễ phát động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, quan tâm vệ sinh môi trường. (Ảnh: UBND xã cung cấp).

Thời gian qua cán bộ, nhân viên của xã, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Vĩnh Hậu, luôn đóng vai trò “chủ lực”, đã trực tiếp đến tận các các ấp sâu, ấp ven biển, nơi có nhiều hộ Khmer để hỗ trợ bà con thực hiện các thủ tục hành chính. Đây là cách làm mới, sáng tạo, nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Khmer và các nhóm yếu thế.

“Cán bộ xã nhiệt tình 'cầm tay chỉ việc' cụ thể, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả hồ sơ. Cách làm này đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch, gần dân và phục vụ người dân ngày một tốt hơn….”, ông Trần Nghiệp Đoàn khẳng định.

Đồng chí Đặng Thế Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Thạnh (Xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) thăm, tặng quà Đại đức Danh Phia, Trụ trì chùa Điền, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hậu, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ủy ban nhân dân xã luôn rất quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Hơn một năm qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận hơn 7.800 hồ sơ, trong đó gần 7.300 hồ sơ trực tuyến, đạt 93%; hơn 95% hồ sơ được số hóa.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu tại lễ phát động chương trình "Đổi rác thải lấy gạo". (Ảnh: UBND xã cung cấp)

Đến nay, 96,8% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp căn cước; 91,8% công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2. Đối với người khuyết tật, người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên, người bệnh nặng, tai biến hoặc mất khả năng đi lại, cán bộ xã Vĩnh Hậu sẽ tổ chức hỗ trợ tại nơi cư trú khi có nhu cầu. Người dân hoặc thân nhân có thể liên hệ qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân xã, hoặc trưởng ấp, Tổ công nghệ số cộng đồng để được hướng dẫn...

Ông Sơn Yên, người dân tộc Khmer, bị khuyết tật bẩm sinh ở ấp Vĩnh Kiều (xã Vĩnh Hậu) chia sẻ: “Cách đây ít ngày, cán bộ Tổ hành chính lưu động đã đến tận gia đình để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục hành chính: làm các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ đất đai... Gia đình tôi cảm động, vui lắm...”.

Trung tá Huỳnh Văn Sự, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Hậu phát biểu ý kiến tại buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và tặng gạo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Vĩnh Thạnh, chiều 24/9/2026. (Ảnh: ĐẶNG THẾ VĨNH)

Đến làm thủ tục hành chính tại điểm lưu động sát nhà, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Bản thân tôi bị tai biến mấy năm nay, đi lại rất khó khăn. Mới đây gia đình được cán bộ xã đến tận nhà hỗ trợ làm các thủ tục hành chính...”.

Còn anh Nguyễn Ánh Nguyệt, ở ấp 14, bị tật chân, sống một mình trên đất mượn người hàng xóm từ năm 1994 đến nay. Do bị tật, anh Nguyệt không thể đi xa, nay được cán bộ xã trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ làm các thủ tục hành chính. “Khi được cán bộ giúp đỡ rất tận tình, nói năng nhẹ nhàng, quan tâm hỏi han và làm giúp các thủ tục hành chính, thiệt lòng tôi mừng muốn chảy nước mắt...”, anh Nguyệt nói.

Đại diện lãnh đạo Công an xã Vĩnh Hậu và Chi bộ ấp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Hậu) tại buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và tặng gạo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Vĩnh Thạnh, chiều 24/9/2026. (Ảnh CTV)

Ngoài ra, thời gian qua, các Chi bộ và Trưởng ấp tại hầu hết 17 ấp trong xã Vĩnh Hậu cũng đã có nhiều cố gắng, đi sát cơ sở, đến tận nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các hộ Khmer để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời hỗ trợ vật chất và tinh thần, động viên, hướng dẫn bà con cách thức làm ăn, nhằm vươn lên thoát cảnh nghèo, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đồng chí Đặng Thế Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Thạnhcho biết, thời gian qua Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu luôn rất quan tâm củng cố hoạt động của các Chi bộ và Trưởng ấp trong toàn xã, nhằm phát huy vai trò chi bộ đảng và các đoàn thể từ các ấp.

Đại diện Công an xã Vĩnh Hậu và các nhà hảo tâm tại buổi tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và tặng gạo gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Vĩnh Thạnh, chiều 24/9/2026. (Ảnh ĐẶNG THẾ VĨNH)

“Ấp Vĩnh Thạnh có hơn 85% hộ dân là đồng bào Khmer, đây là một trong ấp có đông người Khmer của xã. Mới đây, Công an xã Vĩnh Hậu phối hợp với Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Thạnh đã tổ chức triển khai pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là việc tham gia giao thông của con em đến trường, đội nón bảo hiểm và đi đúng làn đường, đúng tốc độ.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng việc khai và làm căn cước công dân đúng độ tuổi. Ngoài ra, Công an xã Vĩnh Hậu có trao tặng 100 suất quà cho các hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, bà con rất phấn khởi…”, đồng chí Đặng Thế Vĩnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu phấn khởi báo tin.

Tiến sĩ Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu, khẳng định: “Hơn một năm qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ nhân dân, nhất là đồng bào Khmer về nhiều mặt.

Từ kết quả bước đầu rất đáng mừng này, sắp tới, Thường trực Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực giúp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh cải cách hơn nữa thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất để người dân an tâm, phấn khởi lao động sản xuất, có cuộc sống ổn định ngay chính mảnh đất Vĩnh Hậu quê hương mình”.