Một góc không gian đăng ký, giới thiệu việc làm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II đang diễn ra tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày (từ 21 đến 23/11) với chủ đề “Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ngày hội việc làm tại Cà Mau quy tụ khoảng 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Các đơn vị mang đến hơn 40 vị trí việc làm với tổng nhu cầu tuyển dụng 7.674 chỉ tiêu, trải rộng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bàn đầu, thứ 4 từ trái sang ) cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đông đảo giới trẻ tham dự khai mạc Ngày hội Việc làm lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh, Cà Mau có nguồn nhân lực dồi dào với hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, do đó giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Nghi thức ấn tay khởi động Ngày hội Việc làm, gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II đang diễn ra tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế thế mạnh tại địa phương như thủy sản, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và xu hướng chuyển đổi số, việc tăng cường kết nối cung-cầu lao động càng có ý nghĩa thiết thực.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (thứ 4 từ trái qua) và Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Vì vậy, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Minh Nhứt đề nghị các doanh nghiệp tích cực cung cấp thông tin tuyển dụng minh bạch, tư vấn tận tình và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, kêu gọi người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn trao đổi với nhà tuyển dụng và không ngừng trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một gian hàng của doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho lao động tại Ngày hội Việc làm lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo ghi nhận tại sự kiện, không gian ngày hội được bố trí khoa học với hệ thống gian hàng tiêu chuẩn chia thành 4 phân khu chuyên biệt: Khu vực tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh; khu vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phân khu đào tạo nghề, phái cử quốc tế và khu điều hành, chuyển đổi số. Cách sắp xếp này giúp người lao động, học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin phù hợp với trình độ và nguyện vọng của bản thân.

Hướng dẫn đăng ký giới thiệu việc làm tại ngày hội. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về cơ cấu tuyển dụng cụ thể, thị trường lao động trong tỉnh cần tuyển 2.864 vị trí, tập trung chủ yếu vào nhóm lao động phổ thông và công nhân chế biến thủy sản.

Các lao động trẻ đăng ký thủ tục qua ứng dụng. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với thị trường ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam mang đến 4.210 chỉ tiêu. Ngoài ra, các đơn vị dịch vụ cũng trực tiếp tư vấn 600 chỉ tiêu đi làm việc có thời hạn tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.

Ngày hội Việc làm lần thứ II năm 2026 tại Cà Mau có thể giúp các lao động đến hơn 7.600 việc làm mới trong nhiều ngành, nghề cả trong và ngoài nước. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Một trong những điểm chú ý tại ngày hội lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tại khu vực hỗ trợ công nghệ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tiếp hướng dẫn người lao động quét mã QR truy cập nền tảng số, tạo hồ sơ xin việc trực tuyến và sử dụng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) để tra cứu thông tin tuyển dụng. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ đăng tải, quản lý nhu cầu nhân sự trên Website, Fanpage và Zalo OA của trung tâm.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực của ngày hội, Cà Mau kỳ vọng tạo cầu nối vững chắc giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động; qua đó hỗ trợ hiệu quả nhóm lao động yếu thế, bộ đội xuất ngũ và lao động nông thôn tìm kiếm thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững…

Qua hơn 80 phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp từ đầu năm 2026 đến nay, Cà Mau đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, đạt 101% kế hoạch đề ra, trong đó lao động ngoài tỉnh khoảng 36.600 người và hơn 1.720 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.