Cà Mau mở rộng tầm soát, điều trị bệnh trước sinh và sơ sinh

Chiều 16.9, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 có 70% phụ nữ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, việc triển khai chương trình mở rộng tầm soát cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và người dân về tầm quan trọng của khám sức khỏe trước khi kết hôn; đồng thời chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe; phát hiện và điều trị kịp thời nhằm hạn chế tỷ lệ trẻ sinh ra mắc các bệnh tật bẩm sinh.

Song song đó, tỉnh sẽ nâng cao mạng lưới cung cấp dịch vụ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực và năng lực chuyên môn đáp ứng hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đồng thời đáp ứng việc điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

UBND tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 toàn tỉnh có 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến.

90% xã, phường có điểm cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn. 90% cơ sở y tế từ khu vực trở lên có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Cà Mau sẽ phát triển cơ sở sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ở Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu và các bệnh viện đa khoa còn lại phù hợp với năng lực chuyên môn.

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Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các ngành liên quan tiến hành rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành để đề xuất điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Ưu tiên xây dựng chính sách hỗ trợ gói dịch vụ cơ bản cho phụ nữ mang thai và miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở các ấp đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng chất độc dioxin.

UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Y tế là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm nhằm triển khai hiệu quả, đúng quy định.

Giao Sở VHTTDL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về dân số; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp…