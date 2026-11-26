Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Du)

Theo Quyết định số 4193/QĐ-UBND, việc điều chỉnh dự án nhằm bổ sung diện tích đất và hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ trên toàn khu tái định cư.

Cụ thể, tổng diện tích dự án sau điều chỉnh khoảng 7,1 ha, gồm 5,108 ha thuộc phạm vi đã được phê duyệt và đang triển khai thi công, cùng 1,992 ha diện tích mở rộng. Trên phần diện tích bổ sung, dự án sẽ thực hiện san lấp mặt bằng, đầu tư thêm hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật với quy mô, giải pháp tương tự phần đã được phê duyệt. Đối với hạng mục san lấp mặt bằng, toàn bộ diện tích mở rộng 1,992 ha sẽ được san lấp với cao độ +1,480 m theo hệ cao độ quốc gia Hòn Dấu - Hải Phòng.

Hệ thống giao thông được bổ sung với tổng chiều dài khoảng 90,77 m, gồm đường số 3 dài 33,78 m, đường số 4 dài 44,23 m và đường số 5 dài 12,76 m. Bên cạnh đó, dự án đầu tư bổ sung khoảng 183,9 m hệ thống thoát nước mưa, 276 m hệ thống thoát nước thải và khoảng 620 m tuyến ống cấp nước đường kính D160 và D110. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời, đồng thời bổ sung cây xanh trên toàn khu nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu tái định cư.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư xây dựng dự án là hơn 101,73 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 77,86 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 5 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 4,52 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 1,75 tỷ đồng; chi phí khác hơn 2,84 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 9,73 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án được xác định từ năm 2022 - 2027.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư dự án, tổ chức quản lý và triển khai các hạng mục theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và chi phí đầu tư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan đến việc kéo dài thời gian thực hiện dự án để xử lý theo đúng quy định. Sở Tài chính được giao tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan, cân đối và bố trí vốn phù hợp với thời gian thực hiện dự án.

UBND xã Sông Đốc cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm khẩn trương giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ.