Cà Mau mở rộng không gian công nghiệp, tăng sức hút đầu tư

Mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Với định hướng lấy công nghiệp làm một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, tỉnh Cà Mau đang từng bước mở rộng không gian sản xuất, phát huy lợi thế về thủy sản, năng lượng và kinh tế biển. Việc phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành các trung tâm sản xuất tập trung và nâng cao giá trị kinh tế địa phương.

Theo Đề án phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2026-2030 được UBND tỉnh phê duyệt, Cà Mau quy hoạch 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.664,31ha, 35 cụm công nghiệp có diện tích 1.946,68ha và Khu kinh tế Năm Căn rộng khoảng 10.802ha.

Quy mô quy hoạch này tạo cơ sở để địa phương chủ động bố trí không gian công nghiệp, phát triển các ngành sản xuất phù hợp với điều kiện từng khu vực và từng bước chuẩn bị mặt bằng phục vụ hoạt động đầu tư.

Đáng chú ý, một số khu công nghiệp đã hình thành hoạt động sản xuất và đạt tỷ lệ lấp đầy khả quan. Khu công nghiệp Trà Kha đạt 89,45%, trong khi Khu công nghiệp Khánh An đạt 68,75%. Đây là hai địa điểm đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, tạo điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp và phát triển hoạt động sản xuất.

Khu công nghiệp Khánh An là một trong những điểm nhấn phát triển công nghiệp của tỉnh Cà Mau, góp phần tạo không gian sản xuất tập trung và thu hút các dự án đầu tư.

Tại Khu công nghiệp Khánh An, sự hiện diện của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hạ tầng công nghiệp trong việc thu hút các dự án sản xuất quy mô lớn. Những nhà máy đi vào hoạt động không chỉ khai thác hiệu quả không gian công nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng nguyên liệu, dịch vụ và hoạt động thương mại liên quan.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Trà Kha tiếp tục phát huy lợi thế từ hệ thống hạ tầng hiện hữu, tạo nền tảng để địa phương nâng cao tỷ lệ sử dụng đất công nghiệp và thu hút thêm doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bức tranh đầu tư cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo thông tin UBND tỉnh công bố trong năm 2026, Cà Mau đã thu hút thêm 4 nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 4.064 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 77 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, tổng vốn đăng ký hơn 27.695 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế đang phát huy vai trò là địa điểm tiếp nhận nguồn lực đầu tư, đồng thời tạo nền tảng mở rộng sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh các khu công nghiệp đã có doanh nghiệp hoạt động, Cà Mau tiếp tục hoàn thiện điều kiện phát triển tại Khu công nghiệp Hòa Trung, Tắc Thủ và các khu vực nằm trong định hướng quy hoạch. Việc triển khai theo lộ trình giúp tỉnh từng bước hình thành thêm không gian sản xuất, phù hợp nhu cầu đầu tư và định hướng phát triển công nghiệp dài hạn.

Đồng bộ hạ tầng, gia tăng sức hút đầu tư

Để khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp, Cà Mau xác định hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị quỹ đất phục vụ đầu tư là những nhiệm vụ quan trọng. Địa phương hướng tới xây dựng các khu, cụm công nghiệp có giao thông kết nối thuận lợi, hệ thống điện, nước, viễn thông và xử lý môi trường đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất hiện đại.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến tập trung mời gọi đầu tư, hoàn thiện thủ tục thành lập và từng bước xây dựng hạ tầng 9 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 490ha. Nguồn vốn đầu tư dự kiến cho các cụm công nghiệp này hơn 4.155 tỷ đồng.

Theo lộ trình, Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ được ưu tiên triển khai trong năm 2026. Các cụm công nghiệp Gành Hào, Hồ Thị Kỷ, Khánh Hội, Ninh Quới A, Sông Đốc, Đất Mới, Rạch Gốc và Tân Thuận được bố trí phát triển trong những giai đoạn tiếp theo.

Việc hình thành các cụm công nghiệp theo từng địa bàn được kỳ vọng tạo thêm điều kiện tập trung hoạt động sản xuất, thu hút doanh nghiệp và phát huy lợi thế nguyên liệu, lao động tại chỗ.

Hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp tỉnh Cà Mau góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng, đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đối với hệ thống khu công nghiệp, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ lấp đầy Khu công nghiệp Trà Kha đạt ít nhất 95%, Khánh An đạt từ 98% và Tắc Thủ đạt từ 60%. Tỉnh cũng phấn đấu thu hút tối thiểu hai dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng.

Những mục tiêu này thể hiện định hướng tăng cường hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, đồng thời tạo thêm điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án sản xuất.

Một điểm đáng chú ý trong Đề án là định hướng phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp sạch và công nghệ cao. Cà Mau ưu tiên thu hút các dự án chế biến sâu thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng mới và những ngành có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và phát triển các mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đây là những định hướng phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về môi trường, chất lượng sản xuất và tiêu chuẩn của thị trường.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cà Mau cũng định hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất và chính sách ưu đãi đầu tư. Công tác chuẩn bị mặt bằng, thu hút nhà đầu tư hạ tầng và kết nối các công trình kỹ thuật được triển khai gắn với lộ trình phát triển từng khu, cụm công nghiệp.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, tỉnh quan tâm phát triển nguồn nhân lực, kết nối cơ sở đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo điều kiện hình thành lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại.

Với lợi thế về nguồn nguyên liệu thủy sản, tiềm năng năng lượng và định hướng phát triển kinh tế biển, Cà Mau có cơ sở mở rộng các ngành công nghiệp phù hợp với thế mạnh địa phương. Khi hệ thống khu, cụm công nghiệp được đầu tư ngày càng đồng bộ, tỉnh sẽ có thêm điều kiện thu hút doanh nghiệp, phát triển chuỗi sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Việc chủ động quy hoạch, chuẩn bị mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng đang tạo nền tảng để Cà Mau chuyển hóa tiềm năng công nghiệp thành động lực tăng trưởng, hướng tới phát triển kinh tế bền vững trong những năm tới.