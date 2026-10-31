Cà Mau mở rộng kết nối, đưa thuỷ sản vào thị trường Trung Quốc

Trọng tâm chuyến công tác là tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm thuỷ sản, nông sản chế biến, từng bước nâng cao vị thế hàng hóa Cà Mau tại thị trường Trung Quốc.

Tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác

Một trong những hoạt động trọng tâm của chuyến công tác là tham dự Hội nghị kết nối ngành công nghiệp thuỷ hải sản Trung Quốc (Sơn Đông) - Việt Nam (tỉnh Cà Mau), diễn ra tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Hội nghị do Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Sơn Đông, Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế thành phố Thanh Đảo, Uỷ ban Quản lý Khu vực mới Tây Hải Ngạn Thanh Đảo, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp hai bên, trong đó có khoảng 50 đại diện doanh nghiệp thành phố Thanh Đảo.

Đây là diễn đàn để các bên trực tiếp giới thiệu tiềm năng, năng lực sản xuất, chế biến, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thuỷ hải sản.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (hàng đầu, giữa), làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp, phối hợp của các đối tác Trung Quốc. Đồng thời khẳng định, Cà Mau mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác phù hợp cho doanh nghiệp địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông sản, thuỷ sản và sản phẩm chế biến.

Theo đồng chí, Trung Quốc là thị trường giàu tiềm năng với quy mô lớn, nhu cầu đa dạng và hệ thống phân phối phát triển. Trong khi đó, Cà Mau có thế mạnh về sản xuất, chế biến thuỷ sản, đặc biệt là ngành hàng tôm, với vùng nguyên liệu lớn và hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tương đối hoàn chỉnh. Đây là cơ sở để tỉnh mở rộng kết nối, đưa các sản phẩm thuỷ sản tiếp cận sâu hơn thị trường này.

Mục tiêu của Cà Mau không chỉ là tìm đầu ra cho sản phẩm mà còn hướng đến xây dựng quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài giữa doanh nghiệp hai bên. Tỉnh mong muốn tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến Trung Quốc để tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng, tiêu chuẩn chất lượng và quy định nhập khẩu.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.

Đồng thời, doanh nghiệp Cà Mau cần chủ động nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, uy tín và khả năng cung ứng ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của thị trường.

Tỉnh cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và đối tác Trung Quốc để doanh nghiệp nắm bắt yêu cầu thị trường, điều chỉnh sản phẩm và phương thức kinh doanh phù hợp.

Ông Mạnh Hướng Đông, Chủ tịch Uỷ ban Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn Đông, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu về Trung tâm Hợp tác Quốc tế “Thập kỷ Đại dương”, năng lực và sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Thanh Đảo. Qua đó, các bên có thêm thông tin để tìm hiểu thế mạnh, nhu cầu và khả năng hợp tác trong lĩnh vực thuỷ hải sản.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (bên phải), trao quà lưu niệm và nhận quà từ đại diện phía bạn sau hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau, tặng bức tranh Mũi Cà Mau cho đại diện Hội đồng Xúc tiến thương mại Quốc tế thành phố Thanh Đảo.

Chủ động khảo sát, mở rộng cơ hội thị trường

Đáng chú ý, chương trình dành thời gian để doanh nghiệp hai bên kết nối, đàm phán trực tiếp theo hình thức 1-1. Hoạt động này tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi cụ thể về sản phẩm, năng lực cung ứng, nhu cầu nhập khẩu và khả năng hợp tác thương mại.

Cùng thời gian, đoàn đại biểu phía Việt Nam khảo sát 2 doanh nghiệp theo chương trình do Văn phòng Xúc tiến thương mại bố trí, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng kết nối với doanh nghiệp Cà Mau.

Đại biểu đoàn công tác tỉnh Cà Mau và các đối tác Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị kết nối ngành công nghiệp thuỷ hải sản Trung Quốc (Sơn Đông) - Việt Nam (tỉnh Cà Mau).

Bên cạnh hội nghị kết nối thương mại, đoàn công tác tỉnh Cà Mau còn tham gia các hoạt động tại Hội chợ Nghề cá và Thuỷ hải sản Trung Quốc.

Đây là dịp để đoàn tìm hiểu hoạt động của ngành thuỷ sản, xu hướng tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu, các dòng sản phẩm và phương thức tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Trung Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau tham gia các hoạt động tại Hội chợ Nghề cá và Thuỷ hải sản Trung Quốc, tìm hiểu xu hướng thị trường và cơ hội kết nối giao thương.

Cùng với đó, đoàn công tác làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và tổ chức hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc; tìm hiểu nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản, nông sản và các kênh phân phối hàng hóa.

Đoàn cũng khảo sát các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị nhằm tìm hiểu phương thức đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối, cách thức tiếp cận người tiêu dùng và những yêu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu.

Đoàn công tác tham quan gian hàng trưng bày của tỉnh Cà Mau tại Hội chợ Nghề cá và Thuỷ hải sản Trung Quốc.

Một nội dung quan trọng khác là làm việc, trao đổi với cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, Thương vụ Việt Nam, các tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp tại Trung Quốc.

Qua các cuộc gặp gỡ, đoàn có thêm điều kiện tìm hiểu thông tin về thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, mạng lưới doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ xúc tiến thương mại.

Đây cũng là cơ sở để tăng cường phối hợp trong việc cung cấp thông tin, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp Cà Mau tiếp cận thị trường sở tại.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thứ tư từ trái sang) khảo sát gian hàng Cà Mau tại hội chợ.

Việc kết hợp giữa hội nghị chuyên đề, tham gia hội chợ, khảo sát hệ thống phân phối và làm việc với các tổ chức xúc tiến thương mại giúp chuyến công tác tiếp cận thị trường từ nhiều góc độ. Không chỉ quảng bá thế mạnh sản phẩm, đoàn còn hướng đến tìm hiểu những yêu cầu cụ thể của đối tác, qua đó giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn hướng tiếp cận và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Chuyến công tác tại Trung Quốc thể hiện sự chủ động của tỉnh Cà Mau trong hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác tiềm năng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Qua đó, mở thêm hướng kết nối cho ngành thuỷ sản, nông sản chế biến của tỉnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế./.