Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM: 5 cự ly, 5 cách khám phá miền đất cực Nam Tổ quốc

Mỗi cự ly tại Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM được thiết kế như một cách riêng để khám phá thành phố và vùng đất cực Nam, với cung đường đi qua những không gian, địa danh và dấu ấn đặc trưng của Cà Mau.

Mỗi cự ly tại Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM được thiết kế như một cách riêng để khám phá thành phố và vùng đất cực Nam.

Ở cự ly 2 km Kids/Family Run, đường chạy được thiết kế phù hợp với trẻ em từ 6-15 tuổi và gia đình. Đây không chỉ là cự ly dành cho những bước chạy đầu tiên, mà còn tạo không gian để các thành viên trong gia đình cùng vận động, hình thành thói quen rèn luyện thể chất và chia sẻ trải nghiệm chung.

Mô tả đường chạy cự ly 2 km.

Với cự ly 5 km, các runner có cơ hội tiếp cận những dấu ấn quen thuộc của đô thị Cà Mau trong một hành trình vừa sức, phù hợp với người mới bắt đầu chạy bộ hoặc muốn kết hợp trải nghiệm thành phố với hoạt động thể thao.

Mô tả đường chạy cự ly 5 km.

Cự ly 10 km mở rộng hành trình khám phá, đưa người chạy đi qua nhiều không gian của Cà Mau và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố. Đây là lựa chọn phù hợp với những runner đã có nền tảng chạy bộ nhưng chưa sẵn sàng cho các cự ly bán marathon hoặc marathon.

Mô tả đường chạy cự ly 10 km.

Ở 21 km, cung đường được mở rộng với điểm nhấn là cầu Khánh An, tạo thêm một thử thách về sức bền và mang đến góc nhìn khác về không gian đô thị Cà Mau. Đây là cự ly dành cho những người muốn bước thêm một nấc trên hành trình chinh phục marathon.

Mô tả đường chạy cự ly 21 km.

Trong khi đó, 42 km là cung đường dài nhất và cũng là hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Từ không gian đô thị, đường chạy mở rộng tới những dấu ấn đặc trưng của vùng đất Cà Mau, trong đó có hệ sinh thái Khí - Điện - Đạm, một điểm nhấn nổi bật trong bức tranh công nghiệp - năng lượng của tỉnh. Với các runner, đây không chỉ là cuộc đua về thời gian mà còn là hành trình khám phá Cà Mau trên một cung đường dài.

Mô tả đường chạy cự ly 42 km.

Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM diễn ra trong hai ngày 14 - 15/11/2026, tại Cà Mau. Giải bước sang mùa thứ 6, dự kiến thu hút hơn 7.000 vận động viên tham gia ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5 km và Kids/Family Run 2 km.

Giải có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) với vai trò nhà tài trợ thương hiệu. Cùng với PETROVIETNAM, giải có sự tham gia đồng hành của các đơn vị thành viên Tập đoàn với vai trò là nhà tài trợ chính: Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power); Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); PetroTimes là đơn vị bảo trợ truyền thông; cùng các doanh nghiệp, thương hiệu đối tác, góp phần tạo nên một sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp tại Cà Mau.

Cùng với yếu tố thể thao, Cà Mau Marathon 2026 - Cúp PETROVIETNAM hướng tới việc đưa hình ảnh vùng đất cực Nam đến gần hơn với cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Việc xây dựng các cự ly với những cung đường khác nhau giúp mỗi vận động viên có thể lựa chọn một cách tiếp cận riêng: từ trải nghiệm gia đình, khám phá đô thị đến thử thách sức bền trên hành trình marathon.