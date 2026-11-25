Tối 25/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới".

Tỉnh Cà Mau bế mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phát biểu bế mạc, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh định hướng phát triển đồng bộ thiết chế văn hóa, hạ tầng du lịch sinh thái và nâng cao chuỗi giá trị kinh tế biển.

Sự kiện lần này đã thu hút 375 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và nghệ nhân tham gia trưng bày, xúc tiến thương mại. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá thủy sản chủ lực, chuỗi hoạt động còn mở rộng không gian giao lưu, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và thu hút đầu tư tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu bế mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định: "Thành công của sự kiện không chỉ đo bằng quy mô tổ chức mà phải được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất sau lễ bế mạc. Tỉnh xác định phát triển bền vững không thể dựa trên một lợi thế đơn lẻ, mà cần sự cộng hưởng giữa bản sắc văn hóa, nền tảng kinh tế từ con tôm và hạ tầng dịch vụ, thương mại".

Theo ông Thăng, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Cà Mau xác định thời gian tới cần hoàn thiện hạ tầng và liên kết không gian du lịch đặc thù; nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa và ứng dụng chuyển đổi số. Đưa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trở thành động lực thường xuyên, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; phát triển hạ tầng sản xuất và chuỗi giá trị ngành tôm.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao giải Nhất cuộc thi "Tôm nặng nhất".

Đồng thời, chuyển hóa các kết nối tại Festival thành động lực tăng trưởng, tỉnh đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nuôi tôm sinh thái, tôm - rừng, tôm - lúa và nuôi ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả quản lý và hiện thực hóa các cam kết đầu tư. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác tại sự kiện thành các dự án, chương trình hành động có lộ trình rõ ràng.

Khép lại sự kiện, lãnh đạo tỉnh Cà Mau bày tỏ kỳ vọng: "Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Trung ương, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc".