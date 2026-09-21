Cà Mau lấy công nghệ làm động lực, phấn đấu kinh tế số chiếm 20% GRDP

Lấy công nghệ làm động lực tăng trưởng bền vững

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, nhận thức của doanh nghiệp và người sản xuất về tầm quan trọng của việc cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, gắn với chuyển đổi số, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nâng cao, xem đó là yêu cầu tất yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp và quyết định chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau giữ vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số.

Hiệu quả bước đầu của việc thay đổi tư duy tạo tiền đề cho bước đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, tỉnh Cà Mau xác định chuyển đổi số toàn diện là khâu đột phá hàng đầu, được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển.

Nhất là ưu tiên phát triển đồng bộ giữa thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực, gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Nguồn lực ngân sách chi cho sự nghiệp khoa học - công nghệ sẽ được bảo đảm tối thiểu 3% tổng chi thường xuyên.

Song song đó, Cà Mau tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế chủ lực như: nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch sinh thái; thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bảo đảm sẵn sàng về hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, các chính sách chia sẻ dữ liệu, thanh toán điện tử, logistics số và an toàn, an ninh mạng để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số.

Tỉnh Cà Mau xác định các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, bao gồm: Kinh tế số chiếm 20% GRDP toàn tỉnh; Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đạt 12 người/1 vạn dân; sở hữu trí tuệ tăng trung bình 15%/năm số lượng đơn đăng ký; tối thiểu 12 đơn đăng ký và 10 sáng chế/giải pháp hữu ích có địa chỉ tại tỉnh; phát triển ít nhất 12 nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc thù, OCOP và đặc sản địa phương.

Theo ông Đoàn Chí Linh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến, hiện nay, trên địa bàn xã có 118 hộ kinh doanh, một hợp tác xã, 17 tổ hợp tác. Việc ứng dụng các phương thức thanh toán hiện đại từng bước được mở rộng trong hoạt động kinh doanh.

Các tiểu thương tại Vàm Đầm và chợ Tân Tiến đã chủ động thiết lập mã QR, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình mua bán, giao dịch.

Đối với hóa đơn điện tử, 100% hộ kinh doanh, hợp tác xã đủ điều kiện đã đăng ký sử dụng, góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa phương thức quản lý tài chính, thương mại và thực hiện nghĩa vụ thuế trên môi trường điện tử.

Hiện tại, trên địa bàn xã Tân Tiến có 12 Tổ công nghệ số cộng đồng với 60 thành viên, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Tổ phục vụ Dịch vụ công trực tuyến của phường Bạc Liêu xuống tận khóm để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Phát triển hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Theo ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để hoàn thành các mục tiêu chiến lược, tỉnh tập trung nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân về vai trò của công nghệ. Tỉnh đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản thông qua mô hình "Bình dân học vụ số" và hoạt động của các "Tổ công nghệ số cộng đồng".

Cùng với đó là kiện toàn và vận hành hiệu quả Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (CiNEC). Thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà ("Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp"), khuyến khích doanh nghiệp trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để phục vụ nghiên cứu, đổi mới quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, chuyển đổi toàn bộ hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền lên môi trường số. Tỉnh tập trung chuẩn hóa hệ thống dữ liệu theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", tích cực ứng dụng AI, IoT và Big Data nhằm gia tăng hiệu quả xử lý công việc, cải thiện năng suất và chất lượng giải quyết công việc của chính quyền các cấp.

Việc đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn trong các ngành công nghệ số, quản trị dữ liệu, năng lượng sạch, cảng biển và logistics đang được tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, vận hành hiệu quả Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) cấp tỉnh. Thường xuyên rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, diễn tập ứng cứu sự cố và bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu của cơ quan Nhà nước cũng như dữ liệu cá nhân của người dân.

Ngoài ra, tỉnh Cà Mau cũng chủ động thu hút các nguồn lực tri thức, công nghệ và vốn đầu tư từ các viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước.