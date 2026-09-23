Cà Mau: Lấy 160 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Châu Thới tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi, tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Châu Thới.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: CTV)

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh; các đồng chí: Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Nhan Chí Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thới; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Hậu, Vĩnh Mỹ.

Đồng chí Nhan Chí Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thới (áo trắng) và các đơn vị chức năng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới.

Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi tọa lạc tại ấp Tam Hưng, xã Châu Thới là nơi yên nghỉ của 600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 160 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi, xã Châu Thới được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau thực hiện hoàn thành trong 2 ngày.

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Châu Thới (hàng đầu, bên phải) và các đơn vị chức năng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Mặc dù, thời tiết trên địa bàn tỉnh Cà Mau và xã Châu Thới mấy ngày qua có mưa liên tục, gây khó khăn trong quá trình đi lại, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng đã phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hóa dữ liệu, quyết tâm thu thập trọn vẹn từng mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN xác định thông tin liệt sĩ.

Việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ chưa xác định được thông tin trở về với tên gọi thân quen, với gia đình và quê hương.

Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Châu Thới (bên phải) và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Châu Thới là vùng căn cứ cách mạng của Huyện ủy Vĩnh Lợi và Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Nơi đây nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho các cơ quan lãnh đạo, lực lượng vũ trang địa phương, đồng thời là hậu phương vững chắc cung cấp sức người, sức của to lớn cho chiến trường.

Đặc biệt, Châu Thới cũng là nơi quân và dân Vĩnh Lợi cùng nhau bảo vệ và lập Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong lòng địch từ sau khi được tin Bác mất (năm 1969) cho đến hôm nay.

Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới là nơi yên nghỉ của hơn 600 liệt sĩ, trong đó có 160 phần mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ.