Cà Mau lắng nghe nhịp cầu nguyện vọng giữa cử tri và Quốc hội

Cử tri xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) trình bày kiến nghị liên quan vấn đề đất đai tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 1/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đợt tiếp xúc cử tri lần này được tổ chức rộng khắp tại 5 đơn vị bầu cử, bao gồm 15 xã trọng điểm trong tỉnh Cà Mau. Thành phần tham dự tại các điểm hội nghị thu hút đông đảo từ 80 đến 150 cử tri/xã, trong đó tỷ lệ người dân trực tiếp tham gia đạt hơn 50%.

Trong buổi chiều 1/10, hoạt động tiếp xúc cử tri diễn ra tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc, có sự tham dự và chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Buổi tiếp xúc cử tri đồng thời được kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Khánh Lâm và Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau), có sự tham dự của khoảng 240 cử tri tại địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại điểm cầu hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã lần lượt báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và các hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Đồng thời, đại biểu thông tin chi tiết về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri đã gửi gắm ở các kỳ họp trước.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (thứ 2 từ phải qua) trò chuyện thân tình với các cử tri cao niên bên lề buổi tiếp xúc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Không khí tại các hội trường diễn ra dân chủ, cởi mở và thẳng thắn. Cử tri các xã tại Cà Mau đã sôi nổi đóng góp ý kiến, tập trung vào các nhóm vấn đề dân sinh cấp thiết như: Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, chính sách hỗ trợ sản xuất nông-ngư nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, đất đai, chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục… ở địa phương.

Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Lộc được kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Khánh Lâm và Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp và các sở, ngành địa phương đã trực tiếp tiếp thu, giải trình chi tiết những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Lê Minh Hiền (bìa phải) giải đáp thắc mắc của cử tri xã Tân Lộc liên quan chế độ chính sách. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đối với các ý kiến, kiến nghị tầm vĩ mô hoặc cần thời gian thẩm tra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau ghi nhận, tổng hợp phân loại để gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Tô Hoài Phương (đứng) giải đáp yêu cầu của cử tri xã Tân Lộc liên quan vấn đề đất đai. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều 1/10, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, chuỗi hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai những ngày qua khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa nhân dân vùng sông nước Cà Mau với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần đưa tiếng nói từ thực tiễn cơ sở đến nghị trường Quốc hội.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Huỳnh Công Quân (đứng) giải đáp phản ánh của cử tri liên quan vấn đề tài sản công. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đánh giá cao sự hiện diện của đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tạo điều kiện cho việc trao đổi, giải trình trực tiếp các vướng mắc của người dân ngay tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều 1/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thời gian tới, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở tiếp tục sâu sát, lắng nghe ý kiến phản ánh, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để giải quyết ngay từ đầu, hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết kịp thời, đặc biệt các vấn đề liên quan chế độ chính sách, hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 5 từ trái qua), cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân và các sở, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cử tri nhân buổi tiếp xúc vào chiều 1/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song hành đó, Hội đồng nhân dân cấp xã cần có các đợt tiếp xúc cử tri đến tập ấp/khóm, địa bàn dân cư để có thể lắng nghe nguyện vọng, ý kiến cử tri một cách sát sườn nhất.