Dự lễ khai mạc có Võ sư Hà Tiến Độ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật VVF - Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chánh chủ khảo kỳ thi.

Gần 400 võ sinh tham gia kỳ thi thăng cấp Vovinam tỉnh Cà Mau năm 2026, không chỉ cho thấy sức lan toả của phong trào võ thuật mà còn khẳng định những giá trị tốt đẹp của Việt võ đạo trong giáo dục thế hệ trẻ về ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và đạo đức.

Gần 400 võ sinh đến từ các câu lạc bộ trong tỉnh tham gia thi thăng cấp Vovinam.

Tại kỳ thi, các võ sinh dự thi ở nhiều cấp, gồm: Sơ đẳng, Hoàng đai, Hoàng đai I, Hoàng đai II và Hoàng đai III.

Nội dung thi được tổ chức theo chương trình hiện hành của môn phái Vovinam - Việt võ đạo và quy định của Liên đoàn Vovinam Việt Nam, với 3 phần: lý thuyết võ đạo, võ lực và võ thuật. Đây là những nội dung nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, thể lực, kỹ thuật và bản lĩnh của võ sinh sau quá trình học tập, rèn luyện.

Võ sư Hà Tiến Độ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Kỹ thuật VVF - Liên đoàn Vovinam Việt Nam mong muốn, võ sinh Cà Mau giữ vững và lan toả tinh thần tốt đẹp của Việt võ đạo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS, Võ sư Đào Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nghiên cứu Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Cà Mau, cho biết kỳ thi không đơn thuần là hoạt động kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn để xét thăng cấp, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường nỗ lực, kiên trì và trưởng thành của mỗi võ sinh trên hành trình theo đuổi Vovinam.

Theo Võ sư Đào Hoàng Nam, đằng sau kỳ thi là quá trình khổ luyện, tinh thần vượt khó của từng võ sinh; sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ võ sư, huấn luyện viên và sự quan tâm, đồng hành của gia đình, các cấp, các ngành. Đây cũng là minh chứng cho sức sống và sự phát triển ngày càng rộng khắp của phong trào Vovinam trên quê hương Cà Mau.

PGS. TS, Võ sư Đào Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nghiên cứu Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi lễ.

Võ sư Đào Hoàng Nam nhấn mạnh sự phát triển của phong trào Vovinam góp phần xây dựng thế hệ trẻ khoẻ về thể chất, vững vàng về ý chí, giàu tinh thần trách nhiệm và biết sống đẹp, sống có ích.

Không chỉ là môn thể thao giúp nâng cao sức khoẻ, Vovinam còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thanh thiếu niên. Qua từng buổi tập, mỗi thế võ và mỗi kỳ thi thăng cấp, các võ sinh được rèn luyện tính kiên trì, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó; qua đó góp phần hình thành lối sống lành mạnh, biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với cộng đồng.

Các võ sinh dự thi nội dung thăng cấp sơ đẳng.

Thông qua kỳ thi thăng cấp, Liên đoàn Vovinam tỉnh Cà Mau mong muốn ghi nhận thành quả sau quá trình khổ luyện, tiếp thêm động lực để các võ sinh phấn đấu hoàn thiện bản thân; góp phần xây dựng thế hệ trẻ Cà Mau khoẻ về thể chất, vững vàng về ý chí, giàu tinh thần trách nhiệm và biết sống đẹp, sống có ích./.