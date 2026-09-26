Cà Mau lan tỏa tinh thần 'Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc'

Một tiết mục được công diễn tại chương trình tổng kết. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Với thông điệp “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, liên hoan diễn ra trong 3 ngày, thu hút sự tham gia của 19 câu lạc bộ người cao tuổi đến từ 15 xã, phường cùng 6 câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Các đơn vị đã đem đến liên hoan nhiều chương trình, tiết mục phong phú, được dàn dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống cách mạng hào hùng, những thành tựu đổi mới của tỉnh Cà Mau, cũng như những đóng góp thiết thực của lớp người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Đông đảo khán giả đến xem chương trình tổng kết liên hoan. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Đánh giá về chất lượng chuyên môn, Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Trưởng Ban Giám khảo liên hoan khẳng định: Các tiết mục trình diễn mang đậm nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cà Mau và có giá trị tinh thần to lớn.

Đồng chí Phạm Thành Tươi, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (thứ 3 từ trái qua) trao giải A cho các tiết mục xuất sắc. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Liên hoan không chỉ là nơi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp để các thế hệ người cao tuổi gặp gỡ, ôn lại ký ức thời tuổi trẻ lao động, chiến đấu và cống hiến. Qua đó gửi gắm thông điệp tích cực, nhân văn đến thế hệ trẻ về tinh thần yêu đời, yêu nghệ thuật và trân trọng cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Công, Trưởng ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, thành công của liên hoan là minh chứng sinh động cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng từ cơ sở.

“Thông qua các hoạt động này, người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu về tinh thần tuổi cao chí càng cao, tích cực rèn luyện, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”, đồng chí Nguyễn Chí Công nhấn mạnh.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 2 giải A tập thể cho Đội cao niên phường Bạc Liêu và Câu lạc bộ Cao niên Trung tâm Văn hóa tỉnh; trao 4 giải B, 6 giải C cho các câu lạc bộ có chương trình xuất sắc. Đồng thời, Ban tổ chức cũng trao 5 giải A, 10 giải B, 21 giải C cho các tiết mục xuất sắc ở từng thể loại và vinh danh 2 cá nhân đoạt giải Diễn viên cao tuổi nhất.