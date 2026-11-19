Thay đổi thói quen từ những việc làm thiết thực

Với đặc thù mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, đường thủy là huyết mạch đi lại và giao thương hằng ngày của người dân Cà Mau.

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết mùa mưa bão và lưu lượng phương tiện gia tăng, việc bảo đảm an toàn không thể chỉ dựa vào sự giám sát của lực lượng chức năng mà đòi hỏi ý thức tự giác từ chính người tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) tuyên truyền, hướng dẫn người dân mặc áp phao khi đi trên đò, phà.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai kế hoạch hành động bài bản theo phương châm: "Rõ đơn vị chủ trì, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ và rõ sản phẩm". Mục tiêu xuyên suốt là gắn công tác quản lý nhà nước với việc lan tỏa phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".

Để quy định pháp luật đi vào đời sống một cách tự nhiên, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau) đã phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, tiêu biểu như xã Vĩnh Mỹ và xã Hòa Bình, đưa công tác tuyên truyền đến tận các bến khách ngang sông và bến thủy nội địa trọng điểm.

Thay vì chỉ phát tờ rơi hay tuyên truyền hình thức, cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống từng phương tiện hướng dẫn bà con cách mặc áo phao đúng quy chuẩn, kiểm tra dụng cụ cứu sinh và phân tích cặn kẽ những rủi ro chực chờ khi mưa lớn, gió giật hay dòng chảy xiết. Sự gần gũi, kiên trì ấy đã giúp người dân miền sông nước dần xóa bỏ tâm lý chủ quan, ngại mặc áo phao vốn tồn tại lâu nay.

Thường xuyên qua lại bến phà Xóm Lung (xã Vĩnh Mỹ) để đi làm, anh Trần Hoàng Vĩnh (ngụ xã Vĩnh Mỹ) chia sẻ, qua những buổi hướng dẫn trực quan của CSGT, việc mặc áo phao trước khi đi đò, phà được bà con ý thức hơn, vừa chấp hành pháp luật vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình.

Sự chuyển biến còn thể hiện rõ ở trách nhiệm của các chủ bến bãi. Theo ông Trương Hoàng Tâm, chủ bến phà Xóm Lung (xã Vĩnh Mỹ): "Được lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nhà bến luôn đặt an toàn lên hàng đầu; chuẩn bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu đắm, hướng dẫn hành khách lên xuống phà an toàn và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cầm tay đúng cách".

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến đò, phà trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Giữ nghiêm kỷ cương để văn hóa giao thông bền vững

Song hành với vận động, tuyên truyền, lực lượng chức năng xác định việc duy trì kỷ cương pháp luật là điểm tựa quan trọng để văn hóa giao thông được thực thi bền vững.

Tính từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 8/2026, Công an tỉnh Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hơn 3.500 lượt người dân, phát trên 2.500 tờ rơi; đồng thời thực hiện hơn 1.600 ca tuần tra, kiểm soát trên 3.600 lượt phương tiện, qua đó xử lý hơn 860 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 720 triệu đồng.

Các lỗi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn như: phương tiện thiếu đăng ký, đăng kiểm; chở hàng vượt vạch dấu mớn nước an toàn; chở quá số người quy định; người lái không có chứng chỉ chuyên môn hoặc sử dụng rượu, bia, chất ma túy đều bị xử lý nghiêm...

Thượng tá Huỳnh Việt Triều, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy nhấn mạnh, đơn vị luôn kết hợp linh hoạt giữa tuần tra lưu động trên tuyến và kiểm soát chặt ngay tại bến, nhằm chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót từ khâu chuẩn bị xuất bến, không để xảy ra vi phạm kéo dài.

Ghi nhận tại bến phà Hải Dương (xã Hòa Bình), chủ bến Trần Hải Triều nhận định, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy thường xuyên tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về giao thông đường thủy đã tạo sức lan tỏa tích cực, giúp chủ bến và hành khách đều tự giác chấp hành quy định để đảm bảo an toàn.

Theo Thượng tá Đoàn Thanh Khải, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, bên cạnh việc quán triệt các đội, trạm huy động tối đa lực lượng kiểm soát toàn tuyến với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến bãi, phương tiện không bảo đảm an toàn, đơn vị đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò tự giác của cộng đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng nhân rộng các mô hình tự quản, đưa phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững bình yên trên các tuyến sông vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Để phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" đi vào thực chất, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy Cà Mau còn chú trọng duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản tại cơ sở như "Bến đò ngang văn hóa, an toàn" hay "Tổ tự quản về an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ trên sông". Qua đó, chính các chủ bến bãi và người dân trở thành lực lượng nòng cốt trong việc nhắc nhở nhau mặc áo phao, giải tỏa chướng ngại vật lấn chiếm luồng lạch và kịp thời hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố thời tiết bất lợi.