Tối 21/11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”. Sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thương mại, xúc tiến đầu tư và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tham dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Cà Mau có ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài khoảng 310 km cùng ngư trường rộng lớn, tạo lợi thế phát triển kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, con tôm là một trong những ngành hàng chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ.

Phát huy lợi thế tự nhiên, người dân Cà Mau đã phát triển đa dạng mô hình nuôi tôm, từ thâm canh, bán thâm canh, siêu thâm canh đến quảng canh cải tiến; kết hợp tôm - lúa, nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng và nuôi tôm trên biển. Những mô hình này không chỉ khai thác hiệu quả điều kiện sinh thái đặc thù mà còn hướng đến thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cà Mau còn có hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản với công nghệ hiện đại, năng lực sản xuất lớn. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của con tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Điểm nhấn của Festival là không gian trưng bày, triển lãm và thương mại với khoảng 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 156 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm. Các gian hàng giới thiệu mô hình nuôi tôm, công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản cùng nhiều sản phẩm giá trị gia tăng, đặc sản địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam dự kiến diễn ra sáng 22/11, tập trung đánh giá thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu và liên kết chuỗi giá trị; đề xuất giải pháp phát triển ngành tôm hiện đại, xanh, bền vững, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị kết nối cung cầu và giao thương cùng các hoạt động khảo sát vùng nuôi, cơ sở sản xuất tôm giống, chế biến tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần tăng cường liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực của địa phương.

Công an tỉnh Cà Mau bảo đảm an toàn lễ khai mạc Festival.

Festival còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua với dự kiến 27 nhóm đầu bếp tham gia trong ba ngày; bắt tôm, câu tôm càng xanh, phân loại tôm và xếp hình mô hình con tôm. Ngày hội việc làm diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, góp phần kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Không chỉ hướng đến phát triển kinh tế, Festival còn là dịp để Cà Mau tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, với nhiều chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục và giới thiệu di sản văn hóa truyền thống.

Thông qua nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, múa Khmer, nhạc Ngũ âm, múa lân và trang phục truyền thống, công chúng có dịp khám phá sự phong phú trong đời sống văn hóa của các dân tộc. Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau dự kiến diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, chương trình diễu hành đường phố với 69 xe, gồm 5 xe tuyên truyền của Ban tổ chức và 64 xe của các xã, phường, dự kiến diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11, trên tuyến đường giữa Quảng trường Phan Ngọc Hiển và Quảng trường Hùng Vương. Hoạt động giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, lễ hội, sản phẩm và tiềm năng của từng địa phương.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống được tổ chức quanh Trung tâm Hội nghị tỉnh từ ngày 21 đến 25/11. Các hoạt động liên hoan Đờn ca tài tử, múa và hòa tấu nhạc Ngũ âm Khmer, đua vỏ máy composite, liên hoan Lân - Sư - Rồng góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Việc kết hợp quảng bá ngành hàng chủ lực với tôn vinh bản sắc văn hóa đã tạo nên điểm nhấn riêng cho Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Đây không chỉ là cơ hội để địa phương kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Từ lợi thế ngành tôm đến những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Cà Mau đang từng bước phát huy nguồn lực nội sinh, hướng đến phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường. Qua đó, khẳng định quyết tâm nâng tầm thương hiệu tôm Cà Mau, xây dựng hình ảnh vùng đất cực Nam Tổ quốc giàu bản sắc, năng động và hội nhập.