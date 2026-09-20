Cà Mau lần đầu tổ chức Đại hội TDTT với gần 1.700 vận động viên tham gia

Quang cảnh lễ khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 22 đoàn, với gần 1.700 vận động viên, đến từ các xã, phường, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các vận động viên tranh tài ở 19 môn thể thao, gồm: Bi sắt, Billiards, Bơi, Bóng bàn, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng đá nam 11 người, Bóng đá nam 5 người, Bóng đá nữ 5 người, Cầu lông, Cờ tướng, Đẩy gậy, Điền kinh, Kéo co, Pickleball, Quần vợt, Taekwondo, Võ cổ truyền và Vovinam.

Nghi thức rước cờ.

Nghi thức rước ảnh Bác Hồ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của tỉnh trong năm 2026; đồng thời là ngày hội lớn của sức khỏe, ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các tầng lớp Nhân dân. Đây cũng là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò của thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng con người Cà Mau phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao, hướng tới tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với quyết tâm và sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Với ý nghĩa đó, ông Thăng mong muốn dấu ấn của Đại hội lần này không chỉ được thể hiện qua quy mô tổ chức, số lượng vận động viên hay thành tích đạt được, mà quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển mới trong nhận thức và hành động của toàn xã hội về rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện nghi thức đốt đuốc.

“Tôi mong rằng sau Đại hội, phong trào thể dục thể thao phải tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn đến từng địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Mỗi người dân cần được tạo điều kiện lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên; các thiết chế, sân bãi, không gian thể thao công cộng cần được khai thác hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu rèn luyện của nhân dân”, ông Thăng nói.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng cờ lưu niệm cho đoàn thể thao.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng cờ cho đoàn thể thao.

Sau khai mạc, các vận động viên sẽ tham gia hoạt động thi đấu, từ ngày 21/9 đến hết ngày 7/10/2026 tại các địa điểm thi đấu thuộc phường Bạc Liêu và phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức.

Lễ bế mạc Đại hội dự kiến diễn ra vào lúc 14h, ngày 9/10/2026, tại Khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau.