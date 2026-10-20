Cà Mau làm việc với VASCO, chuẩn bị khôi phục các đường bay

Sau thời gian nâng cấp, mở rộng, Cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác trở lại vào ngày 29/11/2026.

Đoàn công tác Công ty Bay Dịch vụ Hàng không (VASCO) do Giám đốc Hồ Quang Tuấn làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Cà Mau.

Tại buổi làm việc, đánh giá Cà Mau là thị trường truyền thống có hiệu quả, Giám đốc VASCO Hồ Quang Tuấn cho biết, đơn vị sẽ khôi phục đường bay TP Hồ Chí Minh - Cà Mau với tần suất 2 chuyến mỗi ngày. Đội tàu bay ATR-72 dự kiến tiếp tục được duy trì đến năm 2028. Sau đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ đầu tư thay thế bằng các dòng máy bay hiện đại, có sức chứa lớn hơn.

Đối với đường bay Hà Nội - Cà Mau, Vietnam Airlines đang tích cực tháo gỡ khó khăn về nguồn lực tàu bay và chi phí nhiên liệu để sớm đưa đường bay vào khai thác.

Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau Phạm Thanh Lâm thông tin về tiến độ thi công các hạng mục nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh.

Để tạo nguồn khách ổn định, hai bên đã thảo luận các giải pháp phối hợp khai thác, chuẩn bị hạ tầng, bảo đảm an toàn bay; đẩy mạnh xúc tiến du lịch, thương mại và xây dựng chiến lược truyền thông, quảng bá đường bay nhằm tăng sức hút đối với du khách ngoài tỉnh và các nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và VASCO. Đồng chí khẳng định, Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến du lịch, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút nhà đầu tư, qua đó gia tăng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi mong muốn VASCO sớm khôi phục đường bay Cà Mau - Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Cà Mau mong muốn VASCO sớm khôi phục đường bay Cà Mau - Hà Nội, góp phần rút ngắn khoảng cách giao thương giữa cực Nam Tổ quốc với Thủ đô, đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập, công tác của cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí đồng thời đề nghị hãng nghiên cứu chính sách giá vé linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để duy trì khai thác hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư cho tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, dịch vụ hậu cần và công tác truyền thông, hỗ trợ VASCO và Cảng hàng không Cà Mau triển khai hiệu quả phương án khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh.

Cảng hàng không Cà Mau đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị khai thác trở lại vào cuối tháng 11/2026.

Hệ thống biển báo, phòng chờ và trang thiết bị bên trong nhà ga hành khách Cảng hàng không Cà Mau đã được lắp đặt đồng bộ, sẵn sàng phục vụ hành khách.