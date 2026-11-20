Nông dân Cà Mau thu hoạch tôm thẻ trên ao nuôi tôm được trải bạt. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Trong những ngày này, tại địa bàn tỉnh Cà Mau, địa phương được mệnh danh "thủ phủ tôm" của cả nước đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối, sẵn sàng cho chuỗi các sự kiện, hoạt động quảng bá ngành hàng tôm của tỉnh thông qua Festival Tôm Cà Mau-lần thứ 2 năm 2026.

Đặc biệt, sự kiện gắn với các hoạt động chào mừng ngày Hội Văn hóa (24/11) nên quy mô sự kiện được tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện để sự kiện đạt được kết quả cao nhất, an toàn nhất.

Theo ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau năm nay diễn ra từ ngày 21 đến 25/11, tổ chức tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Sự kiện dự kiến đón khoảng 500 - 700 đại biểu tham dự khai mạc, 8.000 –10.000 lượt khách tham quan ngay trong ngày khai mạc 21/11. Tại đây, không gian trưng bày có 350 gian hàng chủ yếu giới thiệu, kết nối giao thương và quảng bá ngành hàng tôm, sản phẩm từ tôm của tỉnh Cà Mau.

Trong khuôn khổ Festival Tôm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026, chủ đề "Định vị lại ngành tôm", định hướng đến năm 2030.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Lễ Khai mạc tối 21/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và những sự kiện diễn ra sau đó tổ chức tập trung chủ yếu ở Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, như các khu trưng bày nghệ thuật "Tôm Cà Mau - Hành trình bứt phá - Khát vọng vươn xa" từ ngày 21/11 – 25/11/2026.

Khu trưng bày có 3 hạng mục thi công đã được hoàn thành, trang hoàng rực rỡ như cổng chào thể hiện sự kiện: "Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11 và Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026; khu không gian mô hình nghệ thuật: "Tôm - Rừng - Du lịch", phía trước có bố trí hồ nước được thả tôm để du khách tham quan, trải nghiệm; khu không gian mô hình nghệ thuật: "Cà Mau - Vùng Đất Cực Nam Tổ Quốc".

Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh sẽ tổ chức trình diễn nghệ thuật Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau" vào tối 22/11 cũng tại quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Trước lễ khai mạc chính, trong 2 ngày 20 và 21/11, Chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố của các xã, phường trong tỉnh cũng được diễn ra với quy mô 27 xe diễu hành. Đoàn xe sẽ được diễu hành và có các điểm dừng tại xã Năm Căn, phường Bạc Liêu, xã Hòa Bình, phường Giá Rai trước khi về lại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Các xe được trang trí theo chủ đề, giới thiệu bản sắc văn hóa, truyền thống, tiềm năng và đặc trưng của từng địa phương, kết hợp biểu diễn và được Ban tổ chức chấm thi mô hình xe ấn tượng.

Ông Tô Minh Đương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau thông tin, ngoài tổ chức Festival Tôm tại Cà Mau, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Ban tổ chức cũng đã thông qua các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại và du lịch, đưa hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người dân và du khách cả nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13-18/11, không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau được tổ chức tại Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông. Chương trình giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, ẩm thực, văn hóa và sản phẩm du lịch; đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối hợp tác.

Các hoạt động giao lưu nghệ thuật, đờn ca tài tử, dân ca và giới thiệu văn hóa truyền thống cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất phương Nam đến công chúng.

Còn tại Hà Nội, chương trình "Xin chào Cà Mau 2026" cũng được tổ chức từ ngày 17-22/11, gắn với Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 tại Vincom Mega Mall Royal City. Chương trình có 30 gian hàng, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tiềm năng đầu tư, văn hóa và các sản phẩm du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa và đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được tổ chức nhằm tăng cường quảng bá bản sắc địa phương.

Riêng tại Cà Mau, nơi diễn ra sự kiện chính của Festival Tôm lần II- 2026, không khí lễ hội thật sự đã bắt đầu. Đến trưa ngày 20/11 các hoạt động chuẩn bị đã hoàn tất. Tất cả sẵn sàng cho một ngày hội của sự kiện kinh tế ngành hàng chủ lực của địa phương với mỗi năm xuất khẩu từ thủy sản, chủ yếu là tôm trên 2 tỷ USD kết hợp với sự kiện văn hóa, lễ hội của ngày Văn hóa Việt Nam đã sẵn sàng...

Theo ông Hồ Trung Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, đây chính là một trong những hoạt động nhằm kích cầu kinh tế, thu hút du lịch, giao thương hàng hóa nhằm đẩy mạnh tăng trưởng đạt mục tiêu trên 10% năm 2026 này.