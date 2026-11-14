Cà Mau: Ký quy chế phối hợp trong bảo vệ các công trình dầu khí trên biển

Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau và ông Phạm Xuân Phúc, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị 2 đơn vị đã thông qua quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí và hoạt động dầu khí trong khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Ngoài ra 2 đơn vị đã trao đổi thống nhất một số nội dung về thông báo, trao đổi tình hình; công tác bảo vệ an ninh an toàn công trình dầu khí; phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân khai thác hải sản trên biển và phối hợp ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn…

Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau và ông Phạm Xuân Phúc, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký kết quy chế phối hợp.

Tại hội nghị 2 đơn vị đã tổ chức ký kế quy chế phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung được trao đổi thống nhất.