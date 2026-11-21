Theo đó, tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Phong Thạnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhận thấy: đồng chí Đỗ Minh Thắng, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (hiện là đảng viên Chi bộ ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) và đồng chí Nguyễn Cẩm Tú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai (hiện là Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của cá nhân, tổ chức đảng, đơn vị công tác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với hai đồng chí Đỗ Minh Thắng và Nguyễn Cẩm Tú.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quản lý (gồm Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí Thường trực Đảng ủy các xã: Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Phú Mỹ, Hồng Dân, Long Điền, Ninh Quới), nhận thấy còn một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị và việc kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên và rút kinh nghiệm 1 đảng viên; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.