Cà Mau ký kết thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Theo thoả thuận, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Cà Mau.

Các đại biểu tham dự buổi ký kết.

Thoả thuận cũng đặt mục tiêu từng bước cải tạo, nâng cấp các Bưu điện xã, phường theo mô hình “Trung tâm dịch vụ bưu chính - hành chính công xã”, kết hợp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối bán lẻ. Đồng thời đầu tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ tại cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (hàng đầu, bìa phải) cùng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Quang Hải ký kết thoả thuận hợp tác.

Thoả thuận có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2030. Sau lễ ký kết, hai bên sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung đã thống nhất; đồng thời duy trì đánh giá kết quả hằng năm nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ hợp tác phù hợp với thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng mong muốn hai bên sẽ có những sản phẩm, chương trình và kết quả cụ thể để người dân và doanh nghiệp Cà Mau cảm nhận rõ những giá trị mà chương trình hợp tác mang lại.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, năng lực và mạng lưới của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, cùng với quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Tỉnh Cà Mau cam kết luôn đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai các nội dung hợp tác trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định”.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng tỉnh Cà Mau bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghép từ 1.000 con tem.

Việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính hiện có, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển thương mại điện tử và đưa các dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa./.