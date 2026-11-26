Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán Nhà nước; cùng dự có lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (thứ ba từ phải sang); Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ phải sang); Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải).

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, giai đoạn 2023-2026 ghi dấu nhiều thay đổi quan trọng, nhất là việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Những thay đổi này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và đầu tư công; đòi hỏi các cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các kết luận, kiến nghị kiểm toán là cơ sở quan trọng để HĐND xem xét, thẩm tra dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách; giúp UBND và các cơ quan chuyên môn rà soát, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại hội nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa địa phương với Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đánh giá, Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công, tài sản công.

Kết quả kiểm toán hỗ trợ HĐND các địa phương thực hiện chức năng giám sát, quyết định các vấn đề về ngân sách; giúp chính quyền kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế trong quản lý, điều hành.

Đến tháng 11/2026, tỷ lệ thực hiện các kiến nghị kiểm toán luỹ kế đạt 91,4%. Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như việc đề xuất chuyên đề kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát của HĐND chưa nhiều; chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng đều; một số kiến nghị kiểm toán tồn đọng gặp khó khăn trong xác định trách nhiệm thực hiện sau khi cơ quan, đơn vị được sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với thành phố Cần Thơ, các tỉnh An Giang, Cà Mau giai đoạn 2023-2026 và ký kết Quy chế phối hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị ba địa phương chủ động cụ thể hoá Quy chế, tăng cường trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, dữ liệu và đề xuất nội dung kiểm toán phù hợp yêu cầu quản lý, giám sát tại địa phương; đồng thời rà soát, phân định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị kiểm toán tồn đọng.

KTNN tiếp tục đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển kiểm toán trên môi trường số và kiểm toán từ xa; tăng cường cảnh báo rủi ro, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, phường trong quản lý ngân sách, tài sản công và đầu tư công, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, KTNN và Ban Thường vụ Thành uỷ, Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau ký kết Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau ký kết Quy chế phối hợp công tác với Kiểm toán Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo.

Việc ký kết nhằm tiếp tục tăng cường trách nhiệm, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các địa phương.

Dịp này, KTNN trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho 19 cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành.