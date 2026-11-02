Cà Mau ký kết hợp tác với Bộ KH&CN, ưu tiên thúc đẩy ngành tôm, cua, ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác giai đoạn 2026–2030, ưu tiên công nghệ cho ngành tôm, cua, ứng phó thiên tai và chuyển đổi số - Ảnh: Minh Luân

Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, tôm và cua là hai ngành hàng kinh tế chủ lực của địa phương. Vì vậy, tỉnh mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, giữ vững vị thế thủ phủ tôm của cả nước và từng bước khẳng định thương hiệu quốc gia.

Một vấn đề khác được Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đặc biệt quan tâm là tình trạng sạt lở và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo ông Nguyễn Hồ Hải, nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Từ thực tế đó, Cà Mau mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn, góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó với những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Đối với sản xuất, tỉnh kiến nghị phối hợp xây dựng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với chuỗi giá trị ngành tôm, trong đó có mô hình RAS-IMTA; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cua Cà Mau.

Đồng thời, địa phương đề xuất xây dựng dữ liệu carbon rừng ngập mặn, nghiên cứu khả năng thí điểm tín chỉ carbon giai đoạn 2027–2030; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sụt lún, sạt lở và xâm nhập mặn.

Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Bộ hỗ trợ khảo sát, đánh giá tính cần thiết và khả thi của Trung tâm chiếu xạ đa năng gắn với cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

Đây là những nội dung Cà Mau đề xuất nghiên cứu, khảo sát và phối hợp triển khai nhằm khai thác lợi thế kinh tế biển, nuôi trồng, chế biến thủy sản và hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Cà Mau "đặt hàng" Bộ Khoa học và Công nghệ giải bài toán nâng giá trị tôm, cua và cảnh báo sớm sạt lở, bảo vệ sinh kế người dân vùng cực Nam Tổ quốc - Ảnh: Minh Luân

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng kho dữ liệu số dùng chung đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cà Mau tháo gỡ những khó khăn về cơ chế tài chính, tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị Bộ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Cà Mau hoàn thiện hệ thống dữ liệu cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của địa phương, từng bước xây dựng chính quyền số phục vụ người dân ngay từ cơ sở.

* Dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng UBND tỉnh Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển ngành tôm bền vững; nâng cao giá trị cua Cà Mau; ứng dụng công nghệ cảnh báo thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; chuyển đổi số cấp xã, phát triển chính quyền số và quản trị dữ liệu; ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân gắn với an toàn bức xạ; kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ.

Chương trình phối hợp hướng đến giải quyết những vấn đề cấp thiết của Cà Mau, từ nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực, bảo vệ sinh kế người dân trước nguy cơ sạt lở đến phát triển chính quyền số, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.