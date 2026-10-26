Cà Mau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn TH

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Chiều 26/10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau làm việc với đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn TH về tìm hiểu điều kiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tham dự buổi làm việc có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng, cùng dự còn có lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, đại diện các sở, ngành chức năng tỉnh.

Tại buổi làm việc UBND tỉnh Cà Mau cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đã thống nhất các ý kiến và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải thông tin về đời sống, văn hóa và kinh tế của người dân tỉnh Cà Mau trong thời gian qua. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo cấp trên trong xây dựng phát triển tỉnh Cà Mau, với mục tiêu đưa tỉnh Cà Mau đạt mực tăng trưởng hai con số. Song song đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nhân dân, mục tiêu “rút ngắn” khoảng cách về đời sống, kinh tế xã hội của người dân tỉnh Cà Mau đối với các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự quan tâm của Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư đối với tỉnh Cà Mau. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ các ý tưởng đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau luôn đồng hành, cam kết tạo điều kiện thuận lợi Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư. Tỉnh cũng mong muốn tập đoàn tiếp tục giới thiệu tiềm năng lợi thế tỉnh Cà Mau đến với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước để đến với tỉnh Cà Mau hợp tác đầu tư phát triển, mục tiêu cuối cùng là đem lại lợi ích, tạo sự phát triển của người dân trên địa bàn.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn TH, bà Thái Hương, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn TH đánh giá cao những tiềm năng lợi thế tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đặc biệt là tiềm năng của vùng Năm Căn – Đất Mũi rất phù hợp để phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chữa lành và phát triển cây dược liệu,…

Đại diện tập đoàn cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, đồng thời đơn vị sẽ tiến hành thành lập tổ công tác phối hợp với sở ngành tỉnh, xúc tiến các quá trình nghiên cứu khảo sát, tiến hành kế hoạch để thực hiện các dự án đồng bộ, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để thực hiện cá dự án trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, Cà Mau sở hữu nhiều tiềm năng tự nhiên như rừng ngập mặn, bãi bồi, du lịch,... với lợi thế đó, tỉnh đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực về: kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu, năng lượng tái tạo, logictics, du lịch sinh thái,…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 10.130 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 130.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng (GDP) trên địa bàn. Để tiếp sức cho doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp đến khảo sát nghiên cứu.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tỉnh tập đơn giãn thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất,… từ đó giúp doanh nghiệp tiếp cận và tiềm kiếm cơ hội đến đầu tư tại tỉnh Cà Mau.