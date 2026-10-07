Cà Mau: kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,09 tỷ USD

Sáng 7/10, Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Lãnh đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau tham dự cuộc họp.

Trong 9 tháng, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với phát triển các ngành hàng có lợi thế.

Ngành nông nghiệp định hướng sản xuất xanh, bền vững, gắn với liên kết tiêu thụ, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; chú trọng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm sinh thái, tôm - lúa, tôm - rừng và nuôi tôm tuần hoàn RAS-IMTA.

Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tiếp tục được tập trung. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện quy định đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và đồng bộ tín hiệu; 9 tháng qua không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỉnh tăng cường kiểm soát sản lượng, nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc.

Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Chí Thiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực công thương, Cà Mau tập trung phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nhất là thuỷ sản và nông sản có lợi thế. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 2,09 tỷ USD, tăng 10,55% so với cùng kỳ; các sản phẩm chủ lực đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, từ đầu năm đến nay, Cà Mau thu hút 42 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký hơn 40.600 tỷ đồng. Luỹ kế toàn tỉnh có 731 dự án còn hiệu lực, trong đó 31 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 4,85 tỷ USD.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân thông tin về tình hình các dự án FDI trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo đánh giá, một số nhiệm vụ còn chậm, tính chủ động chưa cao; công tác dự báo, tham mưu có lúc chưa kịp thời; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến sản xuất, kinh doanh và hoạt động hội nhập của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm các sở, ngành cần phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, nhất là những nội dung còn chậm; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các nhiệm vụ liên quan nhiều ngành phải được phối hợp theo hướng liên thông, thống nhất, tránh đùn đẩy, chờ đợi.

Giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế; kịp thời tham mưu xử lý những nội dung chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc.

Các ngành, địa phương chủ động theo dõi, dự báo tình hình thế giới, nhất là diễn biến địa chính trị, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu và giá cả hàng hoá chiến lược, để kịp thời tham mưu giải pháp phù hợp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương về hội nhập quốc tế, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh và sản phẩm chủ lực, gắn với thu hút đầu tư và phát triển ngành tôm; đồng thời chuẩn bị tốt các hoạt động Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026.

Cà Mau tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, môi trường và truy xuất nguồn gốc; qua đó mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế./.