Cà Mau kiện toàn nhân sự chủ chốt

Dự buổi họp mặt có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (thứ hai từ phải sang); đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương (bìa trái); đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Cà Mau.

Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp mặt, Thường trực Tỉnh uỷ thông tin về quyết định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Đặng Văn Dũng, đồng thời trao đổi về yêu cầu kiện toàn nhân sự chủ chốt, củng cố Thường trực Tỉnh uỷ nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí n

guyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ dự buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, chúc mừng Đảng bộ tỉnh Cà Mau được Trung ương tăng cường cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương (bìa phải), tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh Cà Mau trong công tác cán bộ. Đồng chí cho rằng việc bổ sung nhân sự Thường trực Tỉnh uỷ là sự tăng cường quan trọng, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời điểm tỉnh Cà Mau đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những đóng góp, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với Đảng bộ, chính quyền tỉnh, nhất là đối với những vấn đề lớn, nhiệm vụ có tính lâu dài đối với sự phát triển của Cà Mau.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Dũng.

Được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định về tỉnh Cà Mau nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Đặng Văn Dũng bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm và sự trân trọng trước sự tin tưởng của Trung ương, sự đón nhận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong quá trình công tác tại địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh thông tin tiến độ xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau tại Khu Ốc đảo, phường An Xuyên. Công trình được động thổ ngày 28/5/2026, triển khai trong giai đoạn 2026-2028, với tổng kinh phí khoảng 360 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá.

Song song với xây dựng công trình, tỉnh tập trung rà soát, thu thập, đối chiếu và chuẩn hoá thông tin liệt sĩ qua các thời kỳ. Qua bước đầu tổng hợp từ các nguồn dữ liệu, đến nay đã thống kê gần 27.000 liệt sĩ. Danh sách tiếp tục được cập nhật, bổ sung nhằm bảo đảm thông tin ghi danh chính xác, đầy đủ và trang trọng.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, trao đổi, xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Nhân buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý trong quá trình hoàn thiện công trình Đền tưởng niệm, nhất là việc rà soát, chuẩn hoá dữ liệu ghi danh liệt sĩ.

Đồng thời, bằng uy tín, tình cảm và sự gắn bó với quê hương, mong các đồng chí tiếp tục kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đây cũng là cách để các thế hệ cùng tham gia gìn giữ giá trị lịch sử, văn hoá và lan toả ý nghĩa tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho quê hương, đất nước./.