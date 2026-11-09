Cà Mau kiểm soát tốt các ổ dịch não mô cầu

Lực lượng y tế tiến hành điều tra dịch tễ và kiểm tra môi trường sống chung quanh khu vực nhà người tiếp xúc với bệnh nhân tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sáng 9/11, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh vừa có báo cáo kết thúc theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc với 2 trường hợp tử vong do não mô cầu, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Theo báo cáo của CDC Cà Mau, trong tháng 10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Trong đó, có 2 ca tử vong tại xã Sông Đốc, gồm trường hợp tại ấp Tân Hòa (khởi phát ngày 20/10, tử vong ngày 23/10, ghi nhận 37 người tiếp xúc), và trường hợp tại ấp Rạch Dinh (khởi phát ngày 26/10, tử vong ngày 28/10, ghi nhận 50 người tiếp xúc).

Lực lượng y tế địa phương trực tiếp cấp phát thuốc điều trị dự phòng cho người tiếp xúc gần với ca bệnh não mô cầu trên địa bàn xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trường hợp thứ 3 ghi nhận tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (khu vực phường Vĩnh Trạch), nhập viện ngày 22/10, đến nay đã được điều trị khỏi, xuất viện ngày 2/11 (ghi nhận 31 người tiếp xúc gần và 587 người có liên quan).

Trạm Y tế xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau là địa bàn ghi nhận các ca tử vong do bệnh do não mô cầu nhóm B trong tháng 10/2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tất cả những người tiếp xúc gần và người có liên quan đến 3 ca bệnh nêu trên đều được ngành y tế tỉnh Cà Mau lập danh sách và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt trên 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng theo đúng quy định chuyên môn.

Đội ngũ y, bác sĩ tại Trạm Y tế xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau túc trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và cập nhật số liệu giám sát trên hệ thống. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trong suốt quá trình giám sát y tế, lực lượng chức năng không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và đến nay Cà Mau chưa phát hiện thêm ca mắc mới liên quan đến các ổ dịch này.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã phát hiện 8 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Mặc dù đã kết thúc theo dõi các ca tiếp xúc nhưng ngành y tế tỉnh Cà Mau vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại các vùng trọng điểm, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống và đến ngay các cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ, như: sốt cao, ho, ớn lạnh hoặc xuất hiện các mảng xuất huyết trên da… để được khám, điều trị kịp thời.