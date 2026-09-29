Cà Mau: Không khí làm việc khẩn trương trên công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, dài thứ ba Đông Nam Á
Công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau) được khởi công ngày 19-8-2025, do Ban quản lý Dự án 166 đại diện Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) trực tiếp thi công. Tổng chiều dài công trình từ đoạn đường Hồ Chí Minh (xã Đất Mũi) ra đến đảo Hòn Khoai hơn 18km, trong đó chiều dài cầu 17,5km và đường 2 đầu cầu 850m. Đây là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ ba Đông Nam Á.
Sau hơn một năm khởi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thời tiết khi đang vào mùa mưa bão, nhưng trên công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau), nhiều mũi thi công vẫn "vượt nắng, thắng mưa", triển khai đồng loạt, trong đó nhiều vị trí đã thực hiện xong việc khoan cọc.
Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đang dần hình thành.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của các đơn vị thi công công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ca-mau-khong-khi-lam-viec-khan-truong-tren-cong-trinh-cau-vuot-bien-dai-nhat-viet-nam-dai-thu-ba-dong-nam-a-1058700