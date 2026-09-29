Cà Mau: Không khí làm việc khẩn trương trên công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, dài thứ ba Đông Nam Á

Sau hơn một năm khởi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của thời tiết khi đang vào mùa mưa bão, nhưng trên công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai (Cà Mau), nhiều mũi thi công vẫn "vượt nắng, thắng mưa", triển khai đồng loạt, trong đó nhiều vị trí đã thực hiện xong việc khoan cọc.

Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đang dần hình thành.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của các đơn vị thi công công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam:

Đảo Hòn Khoai (Cà Mau) nhìn từ xa.

Tàu trọng tải lớn kéo sà lan cùng nhiều thiết bị, vật liệu thi công trên biển.

Nhiều thiết bị thi công trên biển được huy động.

Thi công gần khu vực đảo Hòn Khoai.

Các cọc khoan nhồi được đóng sâu trên biển.

Một số thân trụ bê tông đã được hoàn thành.

Điều kiện thi công trên biển gặp nhiều khó khăn, nhưng tiến độ vẫn được đẩy nhanh, đảm bảo chất lượng.

Các công nhân thi công trên đảo Hòn Khoai.

Các kỹ sư giám sát công trình.

Miệt mài làm việc.

Các công nhân kiểm tra khoan cọc sâu.

Công trình gần đảo Hòn Khoai.

Công trình cầu vượt đang dần hình thành sau một năm thi công.

Nhiều mũi thi công được triển khai.

Một góc công trình nhìn từ đảo Hòn Khoai.

Phối cảnh cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai.