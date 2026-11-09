Cà Mau không ghi nhận ca mắc não mô cầu mới sau giám sát

Sáng 9/11, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã hoàn tất theo dõi sức khoẻ những người tiếp xúc và có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh do não mô cầu trong tháng 10/2026. Đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chưa ghi nhận ca mắc mới liên quan.

Theo CDC Cà Mau, trong tháng 10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, trong đó có 2 trường hợp tử vong tại xã Sông Đốc.

2 trường hợp tử vong do bệnh não mô cầu được ghi nhận tại xã Sông Đốc.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Cà Mau ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Cụ thể, trường hợp tại ấp Tân Hoà khởi phát bệnh ngày 20/10, tử vong ngày 23/10, có 37 người tiếp xúc; trường hợp tại ấp Rạch Dinh khởi phát ngày 26/10, tử vong ngày 28/10, có 50 người tiếp xúc.

Trường hợp thứ ba được ghi nhận tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 (khu vực phường Vĩnh Trạch), nhập viện ngày 22/10, điều trị khỏi và xuất viện ngày 2/11. Ngành Y tế ghi nhận 31 người tiếp xúc gần và 587 người có liên quan đến trường hợp này.

Nhân viên y tế đến từng hộ dân tại xã Sông Đốc tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết và phòng, chống bệnh não mô cầu.

Tất cả người tiếp xúc gần và người có liên quan đều được lập danh sách, giám sát sức khoẻ trên 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng theo quy định chuyên môn. Qua thời gian giám sát, ngành Y tế không ghi nhận trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Dù đã kết thúc theo dõi các trường hợp tiếp xúc, ngành Y tế tỉnh Cà Mau vẫn tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, khuyến cáo người dân chủ động giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, ớn lạnh hoặc các biểu hiện bất thường trên da, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời, không tự ý theo dõi tại nhà hoặc chờ triệu chứng tiến triển nặng./.

Lam Khánh