Cà Mau: Khởi tố vụ án lập quỹ trái phép tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ

Trường THCS Hồ Thị Kỷ

Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm đến UBND xã Định Thành, Viện kiểm sát khu vực 8.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ, xã Định Thành.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo tội phạm: từ tháng 1-2017 đến 7-2025, Trường THCS Hồ Thị Kỷ thu tiền từ cho thuê căn tin, nhà xe; hoa hồng từ dịch vụ tin nhắn edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn, với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Số tiền này được ông Trần Quốc Dũng (Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ) giao cho bà Đỗ Mỹ Lẹ (thủ quỹ Trường THCS Hồ Thị Kỷ) thu, quản lý tiền mặt và chi, không chỉ đạo kế toán đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị theo dõi, quản lý, không lập chứng từ chi, không lập báo cáo tài chính, không báo cáo xin ý kiến trong Hội đồng trường trước và sau khi sử dụng, không quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.