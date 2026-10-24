Cà Mau: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất đường cát giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định khởi tố bị can đối với Châu Bích Ngà để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát. Ảnh: CACM

Ngày 23/10/2026, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (sinh năm 1994, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát.

Trước đó, ngày 6/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang các đối tượng đang pha trộn, sang chiết và đóng gói đường thành phẩm. Các đối tượng sử dụng nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ gồm 70 tấn đường, trong đó có 10 tấn đường đã được pha trộn, cùng các dụng cụ phục vụ hoạt động pha trộn đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Châu Bích Ngà đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc đường cát của Công ty TNHH MTV MQ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố tài liệu, chứng cứ để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát nguồn gốc, nhãn hiệu và chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn uy tín của doanh nghiệp chân chính và góp phần xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, an toàn./.

Cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, không tiếp tay tiêu thụ hàng giả Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nên mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, không ham rẻ và không tiếp tay tiêu thụ sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm; không vì lòng tham, vụ lợi mà sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.