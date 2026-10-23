Cà Mau khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán đường cát giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (sinh năm 1994, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán đường cát giả

Trước đó, ngày 6/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn, sang chiết và đóng gói đường thành phẩm bằng bao bì mang nhãn hiệu, thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 70 tấn đường cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động pha trộn, sang chiết và đóng gói. Trong số này, khoảng 10 tấn đường đã được pha trộn, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Châu Bích Ngà bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đường cát mang thương hiệu Công ty TNHH MTV MQ nhằm tiêu thụ trên thị trường, thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.