Cà Mau khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán hàng chục tấn phân bón giả

Lực lượng chức năng làm việc với Hứa Văn Chọn (áo đen).

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang Hứa Văn Chọn đang chỉ đạo 2 nhân viên tổ chức sản xuất phân bón giả tại khu vực nhà tiền chế phía sau kho chứa hàng hoá và nguyên liệu của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu, địa chỉ Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau.

Làm việc với cơ quan Công an, Hứa Văn Chọn khai nhận là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Vinh Phát Grow Bạc Liêu (do Thái Thị Đào, vợ Chọn, làm người đại diện theo pháp luật) và Công ty Vinh Phát Grow Cần Thơ (do Hứa Văn Đời, con ruột Chọn, làm người đại diện theo pháp luật).

Lực lượng chức năng làm việc với người làm thuê tại công ty của Hứa Văn Chọn.

Cả hai công ty đều không đủ điều kiện và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón nhưng vẫn tổ chức sản xuất từ các nguyên liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng thiết kế bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu phân bón nổi tiếng để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 107 bao phân bón, tổng trọng lượng hơn 5,3 tấn, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ; 1.624 bao nguyên liệu, tổng trọng lượng hơn 81 tấn; cùng 13.653 vỏ bao bì các loại in tên nhiều thương hiệu phân bón khác nhau. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp đồng loạt các đại lý mua bán phân bón của Hứa Văn Chọn, thu giữ thêm 191 bao phân bón giả.

Kho chứa hàng thành phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón giả tại công ty của Hứa Văn Chọn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hứa Văn Chọn đã hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2023 đến nay. Số lượng phân bón giả bán ra thị trường rất lớn, mang lại khoản thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Riêng trong 10 ngày trước khi bị bắt quả tang, từ ngày 28/9 đến ngày 7/10/2026, Chọn đã sản xuất và bán ra thị trường 1.051 bao phân bón, tổng trọng lượng 52,5 tấn, thu về hơn 627 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.