Cà Mau khơi thông tâm lý, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và bí thư đảng uỷ các xã, phường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng thực thi công vụ, việc triển khai các chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. Đồng thời đề ra giải pháp phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Toàn tỉnh hiện có 12.883 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối chính quyền cấp tỉnh, trong đó có 1.145 người giữ chức vụ lãnh đạo. Thời gian qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề về nâng cao trách nhiệm, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và vận hành mô hình chính quyền mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy, phương pháp làm việc, hiệu quả phối hợp và chất lượng phục vụ Nhân dân. Thực tiễn cũng cho thấy tâm lý sợ sai, ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc vẫn cần tập trung khắc phục. Việc chậm tham mưu, thiếu quyết đoán trong giải quyết nhiệm vụ thuộc thẩm quyền có thể làm lỡ cơ hội phát triển, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trình bày Chương trình hành động số 45-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu phân tích nguyên nhân khiến một bộ phận cán bộ còn e ngại, thiếu chủ động trong tham mưu, quyết định; có việc phải xin ý kiến nhiều cấp, kéo dài thời gian xử lý hoặc chuyển trách nhiệm giữa các đơn vị.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; rà soát nhiệm vụ tồn đọng, xác định cụ thể đầu mối xử lý, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt. Cán bộ chủ động đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ vì lợi ích chung cần được ghi nhận, khuyến khích và bảo vệ; các hành vi thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, báo cáo thực trạng trách nhiệm thực thi công vụ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương đổi mới tư duy, tạo đột phá trong triển khai các dự án trọng tâm, công trình trọng điểm; chủ động, linh hoạt giải quyết công việc nhưng phải bảo đảm đúng quy định. Mỗi cán bộ cần phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực được phân công, không để tâm lý e ngại, né tránh ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, gợi mở các nội dung trọng tâm để đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, không dám làm, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để làm trái quy định, vụ lợi. Đồng chí khẳng định: “Cán bộ phải dám nghĩ đúng, làm đúng, dám chịu trách nhiệm và tạo ra kết quả thực chất vì lợi ích chung”.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, phát biểu chỉ đạo, yêu cầu khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng chí yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương chuyển từ nhận thức sang hành động; rà soát, xử lý dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo; phân định rõ rủi ro khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với hành vi cố ý làm sai, vụ lợi.

Người đứng đầu phải chủ động giao việc, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý.

Đồng chí cũng yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và đóng góp cho lợi ích chung làm thước đo chủ yếu. Qua đó, kịp thời phát hiện, trọng dụng người có năng lực, tinh thần cống hiến; đồng thời chấn chỉnh tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khuyến khích đổi mới phải gắn với trách nhiệm và hiệu quả cụ thể. Đây là yêu cầu để khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực thi công vụ, tạo động lực cho Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh.