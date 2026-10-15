Cà Mau khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, thời gian qua, hoạt động chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo luôn được tỉnh quan tâm thực hiện chặt chẽ, từng bước tạo chuyển biến rõ nét tại địa phương.

Tỉnh đã triển khai hiệu quả kế hoạch 100 ngày nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; đồng thời củng cố vững chắc hạ tầng số. Đến nay, Cà Mau đã phê duyệt kinh phí hơn 106,2 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cấp xã và gần 9,8 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị thực hiện Đề án 06. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tăng cường tối đa. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Hiện, 36/51 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đưa vào khai thác, 75/113 cơ sở dữ liệu quốc gia được cập nhật. Toàn tỉnh cung cấp 1.489 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 626 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ nộp và thanh toán trực tuyến đều đạt trên 95%. Kết quả này góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Triệu Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau cho biết, sau gần 1 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã từng bước xây dựng mạng lưới kết nối giữa cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp; đồng thời khẳng định thương hiệu, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, doanh nghiệp cùng các đơn vị khoa học công nghệ trong cả nước.

Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 130 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia các cuộc thi và hoạt động kết nối; qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thiết thực như: thúc đẩy trao đổi với Đại học Arizona (Hoa Kỳ) về nghiên cứu virus gây bệnh trên tôm, kết nối với Đại học Arizona và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về định hướng xây dựng cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định thủy sản. Đồng thời, trung tâm kết nối với đoàn công tác Israel để trao đổi về mô hình nuôi tôm và lĩnh vực năng lượng.

Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau kiến nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí; tạo cơ chế ươm tạo, thương mại hóa ý tưởng; ban hành chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao và đồng hành cùng trung tâm đi sâu vào nghiên cứu, phát triển sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Phương Bấc phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, để hoạt động đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trong sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cần tiếp tục triển khai các nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo phù hợp nhu cầu thực tế, tránh dàn trải nguồn lực. Đồng thời, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu, tiến độ và sản phẩm cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu cấp thiết như: công nghệ nuôi thủy sản, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho rằng, để đẩy mạnh thực hiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan; đồng thời cần có cơ chế đặt hàng theo nhu cầu thực tế của từng lĩnh vực để từ đó thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực tạo đà tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học và đội ngũ trí thức.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Tung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cần nâng cao vai trò kết nối, huy động nguồn lực triển khai tốt các nhiệm vụ chuyên môn, ưu tiên nghiên cứu đổi mới sáng tạo các vấn đề mà tỉnh đang quan tâm như: Công nghệ nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics... UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động 90 ngày, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành có đề xuất cơ chế thu hút nhân tài, xây dựng hoàn chỉnh phương án vận hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm động lực tăng trưởng hai con số của tỉnh Cà Mau thời gian tới.