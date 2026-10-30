Cà Mau khơi mở dòng chảy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ lợi thế bản địa

Trong 2 ngày 30 và 31/10, tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026 (CamaUP’26) với chủ đề “THE NEW TIDE – CON NƯỚC MỚI”, tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu, phường Bạc Liêu.

Cà Mau tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 lượt đại biểu, khách tham quan và quy tụ hơn 100 thương hiệu, gian hàng cùng chuỗi hoạt động kết nối từ đối thoại chiến lược, phát triển dự án khởi nghiệp đến trình diễn công nghệ, sáng tạo nghệ thuật và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn của ngày hội là sự kết nối giữa những ý tưởng sáng tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường, góp phần giúp các dự án khởi nghiệp có thêm cơ hội hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng hướng phát triển.

Mở đầu chuỗi hoạt động của ngày hội là diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026”, với chủ đề “Từ lợi thế địa phương đến động lực tăng trưởng mới”. Trong đó, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp phát huy nguồn lực bản địa thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch sáng tạo và liên kết vùng.

Quang cảnh diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026”.

Tiếp đến là vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026) với chủ đề “Khởi nguồn ý tưởng – Kiến tạo thị trường” và Chung kết Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026).

Ngoài ra, trong ngày 31/10 là chương trình CiNEC TalkShare “Người trẻ với sáng tạo số” sẽ tạo không gian giao lưu về sáng tạo nội dung, nghệ thuật, xây dựng thương hiệu cá nhân và trách nhiệm trên môi trường số. Cùng với đó là CamaUP Tech Showcase 2026 giới thiệu các nền tảng, thiết bị và giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong quản trị, sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đời sống…

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm công nghệ tại ngày hội.

Theo ban tổ chức cho biết, với thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, rừng ngập mặn, năng lượng và du lịch, Cà Mau có nhiều dư địa để ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường. Từ yêu cầu đó, CamaUP’26 truyền tải thông điệp về một Cà Mau chủ động đổi mới, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và mở rộng những hướng đi mới trong phát triển kinh tế.

Đặc biệt, thông qua ngày hội, Cà Mau hướng đến hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và bền vững, tạo điều kiện để các ý tưởng có tiềm năng được hỗ trợ, ươm tạo và tiếp cận nguồn lực; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

Với chủ đề “THE NEW TIDE – CON NƯỚC MỚI”, CamaUP’26 không dừng lại ở một sự kiện kết nối trong hai ngày mà còn kỳ vọng tạo ra những kết nối lâu dài, góp phần tạo thêm động lực cho tỉnh Cà Mau tăng trưởng bền vững.