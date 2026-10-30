Cà Mau khơi dòng đổi mới sáng tạo, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Khơi dậy sức sáng tạo từ lợi thế bản địa.

Các đại biểu tham gia diễn đàn

Trong hai ngày 30 và 31/10, tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, Ngày hội Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP’26) diễn ra với chủ đề “The New Tide – Con nước mới”, quy tụ hơn 100 thương hiệu, gian hàng cùng chuỗi hoạt động kết nối chính sách, thị trường, công nghệ và sáng tạo.

CamaUP’26 hướng đến tạo lập nền tảng kết nối thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cơ sở giáo dục, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng; giúp các ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, đối tác và nguồn lực phát triển.

Sư kiên thu hút 1000 người tham dự

Thông điệp “Con nước mới” được lựa chọn từ hình ảnh gần gũi với đời sống người dân phương Nam. Con nước không chỉ gắn với nhịp lên xuống của thủy triều, mùa vụ và sinh kế, mà còn thể hiện khả năng thích ứng, lựa chọn thời điểm và nắm bắt cơ hội. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, hình ảnh ấy mang ý nghĩa về một tư duy phát triển mới: chủ động đổi mới, mạnh dạn sáng tạo và không ngừng tìm kiếm những giá trị mới.

Với vị trí địa lý và hệ sinh thái kinh tế, văn hóa, tự nhiên đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cà Mau có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, rừng ngập mặn, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, lợi thế về tài nguyên và điều kiện tự nhiên sẽ khó chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh nếu thiếu công nghệ, phương thức tổ chức sản xuất hiện đại và khả năng tiếp cận thị trường.

Ban tổ chức trao hoa và thư cảm ơn cho các nhà tài trợ

Điểm đáng chú ý của CamaUP’26 là định hướng kết nối tiềm năng địa phương với tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài; từng bước chuyển hóa tài nguyên, bản sắc và những bài toán thực tiễn thành sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao hơn.

Cam kết tháo gỡ điểm nghẽn từ lãnh đạo tỉnh

Điểm nhấn của Ngày hội là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, diễn ra sáng 30/10, với chủ đề “Từ lợi thế địa phương đến động lực tăng trưởng mới”. Diễn đàn tập trung trao đổi cách thức phát huy nguồn lực bản địa thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch sáng tạo và liên kết vùng.

Đây là không gian đối thoại giữa khu vực công, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ nhằm nhận diện cơ hội, đề xuất giải pháp và thúc đẩy hợp tác từ nhu cầu thực tiễn của địa phương. Thông qua đối thoại, những vấn đề đặt ra trong sản xuất, kinh doanh có thể được tiếp cận dưới góc độ công nghệ, quản trị và đổi mới mô hình hoạt động; đồng thời, các chính sách hỗ trợ có thêm cơ sở để gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ CamaUP đến nay, Cà Mau đã ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tham gia; riêng Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) có 132 ý tưởng, dự án tham gia. Con số này cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng.

Để phát huy được các ý tưởng tại các kỳ CamaUP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng nhấn mạnh: Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình Đổi mới sáng tạo của tỉnh phải được cụ thể hóa bằng một chuỗi hành động xuyên suốt, từ xác định bài toán thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm đến hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm. Để làm được điều đó, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị các đại biểu có mặt tại diễn đàn đi vào các vấn đề: Cà Mau cần chọn bài toán nào trong thủy sản, nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hóa để tạo bước đột phá? Cần cơ chế, hạ tầng dùng chung nào để viện, trường, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp cùng thử nghiệm, giảm chi phí và rủi ro? Ai sẽ là khách hàng đầu tiên, ai đầu tư và đưa sản phẩm ra thị trường, để dự án tốt không dừng ở sân khấu cuộc thi?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cam kết, khi được hiến kế thật cụ thể về các vấn đề cần ưu tiên, mô hình hợp tác, nguồn lực, chính quyền tỉnh Cà Mau và các sở ngành có liên quan sẽ sẽ tháo gỡ điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, kết nối nguồn lực và tạo điều kiện để giải pháp có giá trị được ứng dụng.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chia sẻ tại diễn đàn

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng được nghe những chia sẻ tâm huyết từ nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về việc khơi dậy giá trị văn hóa, bản sắc địa phương gắn với phát triển chuỗi sinh thái bền vững. Theo đó, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ việc giải quyết khó khăn cụ thể của người dân như chi phí sản xuất, sinh kế ven rừng và nâng cao năng lực thực chiến cho lực lượng lao động cơ sở.

"con nước mới" mang theo công nghệ, chuyển đổi số, sinh học và đổi mới sáng tạo. Để vươn ra biển lớn, cần mở "dây neo" tư duy, thay đổi cách tiếp cận và mở rộng góc nhìn phát triển, đồng thời, kết nối chặt chẽ giữa người dân, chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và lực lượng trẻ khởi nghiệp- Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.