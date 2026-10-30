Cà Mau khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Ngày 30/10, tại phường Bạc Liêu, Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2026 (CamaUP’26). Sự kiện diễn ra trong hai ngày 30 và 31/10, chương trình thu hút trên 1.000 đại biểu, với hơn 100 gian hàng và thương hiệu tham gia.

Các đại biểu tham gia nghi thức "Vươn khơi".

Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái đa dạng, giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch và công nghiệp văn hóa. Đây cũng là nơi hội tụ những giá trị sinh thái, văn hóa và sinh kế đặc trưng của vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, địa phương cần những cách tiếp cận mới trong tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tiết mục khai mạc “The New Tide – Con nước mới”.

Trong bối cảnh đó, CamaUP’26 không chỉ là nơi giới thiệu các dự án khởi nghiệp, sản phẩm và giải pháp công nghệ, mà còn hướng đến kết nối các nguồn lực để hình thành những cơ hội hợp tác thực chất. Từ ý tưởng sáng tạo đến sản phẩm thương mại, từ lợi thế tự nhiên đến giá trị kinh tế, ngày hội kỳ vọng tạo thêm động lực để doanh nghiệp, người trẻ và cộng đồng cùng tham gia vào tiến trình đổi mới sáng tạo của địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh con nước gắn bó với đời sống người dân phương Nam, chủ đề “Con nước mới” mang ý nghĩa vượt ra ngoài nhịp tuần hoàn của thủy triều. Đó còn là biểu tượng của sự chuyển động, khả năng thích ứng và tinh thần chủ động nắm bắt cơ hội trước những thay đổi của thời đại.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc.

Trên vùng đất nơi phù sa bồi đắp nên những giá trị truyền thống, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và tư duy đổi mới đang mở ra những hướng đi mới. Khi tri thức và công nghệ được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, những sản phẩm đặc trưng của địa phương có thêm cơ hội gia tăng giá trị; những ý tưởng giàu tiềm năng có điều kiện tiếp cận thị trường; còn người trẻ có thêm môi trường để sáng tạo, thử nghiệm và hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham luận tại ngày hội.

Điểm nhấn trong ngày 30/10 là Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề “Từ lợi thế địa phương đến động lực tăng trưởng mới”. Diễn đàn tạo không gian đối thoại giữa khu vực công và tư, tập trung trao đổi giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong khai thác nguồn lực bản địa, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, du lịch sáng tạo và liên kết vùng…

Cùng ngày, chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – NEX 2026 với chủ đề “Khởi nguồn ý tưởng – Kiến tạo thị trường” cũng là dịp để các dự án trình bày giải pháp, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác. Qua đó, những ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn có thêm cơ hội được đánh giá, hoàn thiện và từng bước chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ phục vụ đời sống.

Các đại biểu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại ngày hội.

Ngày 31/10, chuỗi hoạt động tiếp tục với CiNEC TalkShare “Người trẻ với sáng tạo số”, mang thông điệp “Your Story Starts Here”; CamaUP Tech Showcase 2026 với chủ đề “Chạm công nghệ – Mở tương lai”, cùng các hoạt động trải nghiệm, trình diễn và kết nối cộng đồng.

Đặc biệt, CamaUP Expo 2026 quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản OCOP, công nghệ và dịch vụ số. Không gian triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và tiếp cận các cơ hội đầu tư. Qua đó, những sản phẩm mang dấu ấn địa phương có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chương trình quy tụ trên 100 gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Con nước mới” đặt ra đòi hỏi lớn hơn sự thích ứng; chủ động tạo giá trị mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ địa đầu phương Nam, chúng ta có thể mở con đường phát triển mới khi kết nối nguồn lực bản địa với tri thức và thị trường.

Từ cuộc thi khởi nghiệp bắt đầu năm 2019, qua các kỳ CamaUP đến nay, Cà Mau ghi nhận gần 800 lượt ý tưởng, dự án tham gia; riêng Cuộc thi khởi nghiệp Cà Mau năm 2026 (NEX 2026) có 132 ý tưởng, dự án tham gia.

Từ thông điệp “Con nước mới”, CamaUP’26 gửi gắm kỳ vọng về một Cà Mau năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập; nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng tư duy mới, tiềm năng bản địa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh, góp phần mở ra những hướng phát triển bền vững cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.